NA HILAJDE LESKOVČANA NASELO NA MASOVNU PREVARU, IZGUBILI MILIONE DINARA! Hteli do brze i lake zarade, pa ostali bez novca!

Više stotina Leskovčana sakuplja dokaze i priprema kolektivnu krivičnu prijavu koja će u naredna dva dana biti podneta Policijskoj upravi Leskovac zbog velike priamidalne prevare preko aplikacije u koju je novac ulagalo više hiljada sugrađana, a čiji se gubici u novcu, kako tvrde, mere u milionima dinara.

Kako navodi naš izvor iz policije, koji je takođe prevaren i koji se najpre obratio Odeljenju za visokotehnološki kliminal u Beogradu, otvoreno se sumnja da izvesnu "Anu", koja je bila administratorka WhatsApp grupe preko koje su prevaranti ubeđivali korisnike da ulažu svoj novac.

foto: Printscreen

Kako prevareni grašani tvrde, sumnjaju da se tim imenom zapravo predstavljalo nekoliko Leskovčana koji su osmislili njen lažni profil.

“Radi se o ozbiljnim gubicima kod pojedinih ljudi. Znam komšije, velike privrednike, koji su ulagali ozbiljan novac i izgubili na desetine hiljada evra”, navodi naš sagovornik.

On poziva da se prijavi što veći broj oštećenih kako bi se prikupili podaci i dokazi koji će biti dostavljeni istražnim organima.

foto: Printscreen

Inače, ceo piramidalni proces krenuo je od menadžera i lidera iz jednog leskovačkog fabričkog pogona, a sve je postalo masovnije kada je napravljena WhatsApp grupa koja je za par meseci nakupila na desetine hiljada članova isključivo iz Leskovca.

"Izvesna Ana je bila administratorka grupe i vodila je celu tu priču. Predstavljala se kao osoba iz Amerike, sa američkim brojem, a sada većina nas sumnja da se iza tog profila krilo više osoba iz Leskovca", navodi naš sagovornik.

Prvi nagoveštaj da je reč o prevari desio se pre nedelju dana.

foto: Printscreen

"Pustili su menadžeri te grupe promociju za sve u grupi. Navodno, uplatiš 1.000 dolara, a oni poklone još toliko. I to, kao, možeš neograničeno puta da radiš. Masa njih je to prihvatila. Uplatili su i nisu dobili novac, aplikacija je juče ugašena, a glavna menadžerka Ana je nestala iz grupe", navode naši sagovornici.

Leskovačka policija još nije primila prijavu, ali je na prevaru ukazano Odeljenju za visokotehnološki kliminal u Beogradu.

"Sve je počelo u avgustu prošle godine. Ulazilo se na poziv čoveka koji ti šalje link, i to ulaziš sa lovom, jer ne možeš da se registruješ ako ne platiš. Minimalna uplata je iznosila 30 dolara, ali je većina uplaćivala po 100. Što veći iznos uplatiš, na dnevnom nivou veći novac dobijaš. Ja sam, konkretno, uplatio 100 dolara i oni su bili ekvivalentni sa istom vrednošću neke kriptovalute koja je korišćena, a obeležena sa USDT. Ja sam dobijao 2 do tri dolara dnevno, jer sam uplatio 100. Za početni nivo potrebno ti je još petoro ljudi koje ubaciš unutra, a automatski ti se povećava vrednost na dnevnom nivou. I to je kao bilo normalno u startu, jer su ljudi povlačili svoj novac. To je i normalno, jer ne bi oni dozvolili da se odmah shvati o čemu je reč, jer im sve ovo dalje što sledi ne bi uspelo", priča za Kurir jedan od korisnika aplikacije, koji u početku nije verovao da se do novca može tako lako doći.

foto: Printscreen

Drugi prevareni Leskovčanin kaže da je lako shvatio da je reč o prevari.

"Toj Ani sam poslao poruku u kojoj sam joj napisao da u startu želim da uložim 50.000 dolara, ali da mi treba potvrda da je ozbiljna firma. Znate šta mi je poslala kao garanciju? Navodni registar o toj firmi, koji je očigledno bio lažan, a njeno sedište je bilo registrovano na određenoj adresi koju, kada sam je proverio i izguglao, video da je reč o adresi neke crkve u Njujorku", tvrdi naš sagovornik.

A ceo piramidalni proces krenuo je, kako tvrde svi naši sagovornici, od menadžera i lidera iz jednog leskovačkog fabričkog pogona.

"Taj lider je, navodno, uplatio na 30 radnika po 100 dolara, i kad su oni napravili tih 100 dolara kroz aplikaciju, rekao im je da to povuku i da mu vrate, a oni su i dalje nastavili da "rudare" i u ceo sistem uvlače nove ljude. U ceo taj krug uključilo se na hiljade radnika iz svih većih fabrika. Mada, deo sistema su bili i jako poznati i uticajni Leskovčani koji su očigledno "pukli" za značajne sume novca (njihova imena poznata redakciji – prim.nov)”, objašnjavaju naši sagovornici.

Leskovčanin koji je prijavio celu prevaru u četvrtak, odgovor od VTK, kaže, još nije dobio.

Naši sagovornici kažu da ovome nije kraj jer se sada svi masovno iz te aplikacije prebacuju u novu koja funkcioniše po istom principu.

"Ja ne mogu da verujem da je ovaj narod toliko lud i da samo iz jedne prevare srlja u drugu. Zato želim i da ih upozorimm preko medija da to ne rade jer će ponovo biti oštećeni. Čak je sasvim moguće da to rade isti ljudi koji su ih već ojadili za novac", zaključuje jedan od naših sagovornika.

(Kurir.rs/D.M.)