NEKO NIJE RADIO SVOJ POSAO! Zaštitnik građana govorio o slučaju "devojčice iz kade" u Mirijevu: "Čekamo informacije za 15 dana"

Zaštitnik građana Zoran Pašalić rekao je danas da u slučaju zanemarivanja omogodišnje devojčice u Mirijevu neko u sistemu od šest nadležnih organa za koje je pokrenuo postupak kontrole nije uradio svoj posao, a da je na ombudsmanu da utvrdi ko, da li su u pitanju svi ili neko u tom nizu, kao i da se pronađe odgovornost osobe ili ustanove.

Zaštitnik je za TV Prva rekao da trenutno stanje devojčice nije poznato, kao ni to gde će biti smeštena nakon bolničkog zbrinjavanja, ali da će on to pratiti.

"Nemamo informacije, ali svakako ćemo da vidimo kakva će biti odluka, da li će dete biti upućeno u neku ustanovu, hraniteljsku porodicu, da li će neko od rodbine preuzeti starateljstvo, pratićemo", rekao je Pašalić.

On je podsetio da je pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada šest nadležnih organa i uputio zahtev po aktu o saradnji Prvom osnovnom sudu u Beogradu, kako bi se utvrdile pojedinosti i eventualni propusti u slučaju zanemarivanja osmogodišnje devojčice u Mirijevu te da se informacije očekuju u narednih 15 dana kako je po zakonskom roku.

Na pitanje zašto nije pokrenut postupak Zaštitinika i za psihijatrijsku kliniku "Laza Lazarević" koja je u svom veštačenju navela da je roditelj, odnosno otac sposoban da adekvatno brine o detetu, Pašalić je za TV Prva rekao da ne može da komentariše odluku suda, odnosno da je veštačenje pomenute klinke inkorporirano u sudsku odluku.

"Odluka klinike je inkorporirana u sudsku presudu. Samom sudskom presudom oni su potvrdili i apsolutno ne možemo preispitivati, jer se ona nalazi u sudskoj presudi.

Tu se sad postavlja jedno drugo pitanje, ko je sve u tom lancu onih koji su imali kontakt ili su morali da imaju kontakt sa devojčicom zakazao, a tu postoji niz obaveza organa prema kojima smo otvorili postupak", rekao je Pašalić.

Na pitanje koja su to sistemska rešenja koja bi trebalo da se sprovedu da do ovakvih slučajeva ne dođe, Pašalić je rekao da je neophodna povezanost institucija i organa.

"Povezanost sistema gde svako obaveštava svakoga, i svi imaju sliku o konkretnoj osobi, nebitno da li je to dete ili starija osoba. Apsolutno je potrebna uvezanost, jer ako je nema onda će svakako u tim pukotinama sistema doći do ovakvih slučejeva kojih, nažalost, ima jako mnogo i većina je pred Zaštitnikom građanina", rekao je Pašalić.

Zaštitnik građana je na osnovu objava u medijima da je u beogradskom naselju Mirijevo otac godinama držao svoje dete u izolaciji u stanu u lošim higijenskim uslovima, i da je porodica na evidenciji Gradskog centra za socijalni rad juče pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada šest nadležnih organa, a od Prvog osnovnog suda u Beogradu zatražio informacije i sudske odluke.

Zaštitnik je informacije zatražio do Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, čija su dva odeljenja - Palilula i Zvezdara - radila sa porodicom, od domova zdravlja Zvezdara i Palilula, Uprave Gradske opštine Zvezdara, a od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju da izvrši vanredni stručni nadzor nad radom Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu - Odeljenja Palilula i Zvezdara, i da mu rezultate nadzora dostavi najkasnije u roku od 15 dana od dana.

Pored toga, Zaštitnik građana od Ministarstva unutrašnjih poslova traži da ga najkasnije u roku od 15 dana izvesti o preduzetim aktivnostima po prijavama u prethodnom periodu, kao i aktivnostima preduzetim od saznanja da je dete žrtva nasilja i roditeljskog zanemarivanja.

