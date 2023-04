UDARILA MI JE BRATA I POGINUO JE, SADA NAS PRIJAVLJUJE POLICIJI: Ispovest sestre pokojnog Luke Jovovića (15) SITUACIJA JE BIZARNA

Luku ne možemo da vratimo, sve i da se svi poubijamo. Mi nikada, ali nikada, nismo ni pomislili da se svetimo za njegovu smrt, a skoro svakodnevno dobijamo prijave od porodice devojke koja je udarila kolima mog brata. Oni nas prijavljuju policiji jer se, kako kažu, osećaju ugroženo zbog toga što smo na mestu Lukinog stradanja podigli spomenik?!

Ovim rečima za Kurir počinje svoju ispovest Dijana Jovović, sestra Luke Jovovića (15), koji je 30. aprila prošle godine poginuo u saobraćajnoj nesreći kada je na njega, dok je bio na motoru, kolima naletela devojka (23) u selu Ratkovo kod Odžaka.

Naglo skrenula

- Nesreća se dogodila oko 21.30, na putu za Novi Sad. Naši roditelji su tada bili na svadbi, a Luka se provozao po selu motorom - kaže Dijana i objašnjava kako je došlo do kobne saobraćajke.

- Moj brat se kretao svojom trakom i vozio je 51 kilometar na sat, kako je kasnije i utvrđeno, a kada je uočio automobil, počeo je da koči i spustio je brzinu na 31 na sat, dok je devojka koja je upravljala "golfom" samo naglo skrenula sa puta u svoje dvorište i direktno mu zagradila pravac - objašnjava sestra nastradalog Luke.

Ona navodi da je kasnije utvrđeno da nije dala migavac u kom pravcu želi da skrene.

- Dok je vozila slušala je glasno muziku, jela u kolima, nije dala migavac, čak nije ni pogledala da li ispred nje ili iza ima nekog, nego je samo oštro skrenula. Luka nije mogao da je izbegne i direktno se zakucao u auto, pa odleteo preko krova 10 metara - kaže tužnim glasom Dijana:

- Devojka mu nije ni prišla, već je pobegla u kuću, jer se nesreća desila ispred njene kuće. Komšije su čule udarac, izašle i pozvale Hitnu pomoć i policiju.

Lukina sestra tvrdi da od tog momenta kreće njihova borba za pravdu, ali i spokojan život.

- Dok se Luka borio za život, nas je čuvala policija! Zamislite kako bizarno, mi se molimo da on preživi, a policija nas čuva dve nedelje, jer se porodica devojke boji za svoj život, jer su čuli da mi navodno želimo da se osvetimo?! - navodi Dijana i dodaje "da o tome nikad nisu ni razmišljali, jer nisu takvi ljudi".

- Čak ni ljudski nisu upitali kako je dete dok je bio u bolnici, a bio je devet dana u komi. Kada je umro ni saučešće nam nisu izjavili. Sada ne možemo u miru ni da žalimo za njim - priča sestra i kaže da su podigli spomen-ploču na mestu Lukine pogibije, što je preko puta kuće osumnjičene. Kaže da kada god odu da zapale sveću, dobiju policijsku prijavu.

Možemo i u zatvor

- Nemamo nikakav kontakt s tom porodicom, niti želimo, a na snazi imamo meru zabrane prilaska svim članovima i možemo da odemo u zatvor. To je apsurd, jer mi tim ljudima niti prilazimo, niti im se obraćamo. Ne znamo zašto se oni osećaju ugroženo, kada mi samo žalimo za našim Lukom i mirno i tiho mu palimo sveće - pita se ona.

- Sudski proces koji se vodi protiv ove devojke za krivično delo izazivanje saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom u somborskom sudu predugo traje. Do sada su saslušani samo svedoci - kaže Dijana.

Ne opravdava

Nije imao dozvolu za taj motor

Sestra poginulog Jovovića navodi da ni jednog trenutka ne opravdava to što njen brat u trenutku nesreće nije imao vozačku dozvolu.

- Ne želim da ga pravdam, nije imao vozačku dozvolu za motor od 600 kubika, ali znao je da ga vozi i moji roditelji su mu to dozvolili jer su bili sigurni da je on sposoban za to. Bio je vredan, radan, sam je berući maline zaradio za motor - kaže ona.