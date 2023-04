GORANOVO TELO SU SPALILI NA LOMAČI U SURDUKU: Bio je prva žrtva Belivukovog klana, surovo je ubijen na današnji dan pre 4 godine!

Ubistvo Gorana Mihajlovića (22) iz Resnika počinjeno je na drugačiji način od ostalih za koje je optužen kriminalni klan Veljka Belivuka i Marka Miljkoviča. Goran je otet pre četiri godine i odvezen u kuću strave u Ritopeku, a kasnije prevezen u vikendicu u Surduku, gde je telo spaljeno na lomači od guma, a nesagoreli delovi raskomadani i potom bačeni kod Pupinovog mosta u Dunav.

Goran Mihajlović, za koga se veruje da je bio prva žrtva zloglasnog klana, nestao je 1. aprila 2019. godine. O njemu se više od dve godine ništa nije znalo, sve dok u septembru 2021. godine Tužilaštvo za organizovani krminal, u saradnji sa pripadnicima MUP-a Srbije i Bezbednosno-informativne agencije, nije prikupilo dokaze za osnovanu sumnju da su ga namamili i ubili pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka.

Porodica je nestanak Mihajlovića prijavila sedam dana kasnije, a policija je 12. aprila U Novom Beogradu pronašla automobil, koji je vozio i kojim je otišao da se nađe sa drugom. U automobilu su bili i pištolj, pasoš i njegova lična karta.

foto: Privatna Arhiva

Likvidacija Gorana Miuhajlovća isplanirana je u martu 2019. godine, a u pripremi su učestovali Veljko Belivuk i Nikola Spasojević. Belivuk je navodno Spasojeviću dao novac i rekao mu da kupi radne kombinezone, čizme, kape, najlon, kabl, lanac, rukavice, čekiće, macole i korišćene automobilsle gume i ne manje od 40 džakova ćumura.

Namamili su Mihajlovića da se nađe sa Miljkovićem i Belivukom, pa su ga u tajnoj prostoriji garaže u kući strave u Ritopeku vezali, a sivom lepljivom trakom mu zalepili gornji deo lica do nosa. On je vezan u kući u Ritopeku proveo celu noć između 1. i 2. aprila. Tu noć čuvali su ga Nikola Spasojević i Vlade Draganić. Belivuk im je rekao da ga čuvaju i da će da ga ubiju sutra kao i to da je "mali ubica". Naredio im je da ako se pomeri pucaju u njega i dao im pištolj.

Džakovi peska preko tela

Od Mihajlovića su Draganić i Spasojević zahtevali da im, preko svojih poznanika, preda mašinu za pravljenje tableta ekstazija i opojnu drogu i vatreno oružje koje je neovlašćeno držao, zbog čega su ga ispitivali i mučili u Ritopeku. Goran je, inače, zet Nenada Stankovića, kome se sudilo za proizvodnju ekstazija u Resniku. Nenad Stanković, koji je ukinutom presudom bio osuđen na 11 godina zatvora, otac je Mihajlovićeve udovice.

foto: Privatna Arhiva

Spasojević, koji se u međuvremenu nagodio sa Tužilaštvom za organizovani kriminal u zamenu za 14 godina robije, ispričao je da je pokušao da priča sa Goranom i da mu je on rekao da ne sme da mu kaže ko je i da samo želi da ide kući, da prodaje drogu, da ima ženu i bebu.

Sutradan, odnosno, 2. aprila 2019. godine, Miljković i Belivuk su došli u Ritopek i rekli Spasojeviću da doveze kamion, kako bi Mihajlovića prevezli u Surduk, što je ovaj i učinio. U međuvremenu, Draganić i Spasojević su otrovali Mihajlovića, umotali u najlon i stavili u kamion.

Preko tela su naslagani džakovi sa peskom, u slučaju da vozača Nikolu Spasojevića zaustavi policija. U vikendici u Surduku sve je bilo spremno da se uklone tragovi zločina.

Spaljen na gumama

Spasojević je, prema navodima optužnice, ušao u dvorište vikendice u Surduku kamionom, dok su u automobilu "golf" ispred njega išli Belivuk i Miljković. Veljko i Marko su se presvukli u radne kombinezone i čizme i izvukli su iz šupe gume, koje su unapred bile pripremljene. Belivuk je poređao gume i preko njih stavio ćumur.

Izvadili su Mihajlovićevo telo iz kamiona i dok su ga držali Belivuk i Miljković, naredili su Spasojeviću da preko tela navuče nekoliko guma. Kad je on to uradio šta su tražili, telo su položili preko ćumura.

Belivuk je tada, kako se sumnja, polio Mihajlovića i gume benzinom i zapalio. Lomača je gorela gotovo ceo dan. Kada se vatra ugasila, Belivuk i Miljković su, kako se navodi u optužnici, veće kosti, koje nisu izgorele, drobili macolom i potrpali u džak. Sitnije ostatke kostiju i guma pobacali su niz liticu ka Dunavu, dok su džak stavili u kabinu kamiona.

foto: Privatna Arhiva

Tokom povratka za Beograd, kod mosta Mihajlo Pupin, u Zemunu, Belivuk je, kako se navodi, zaustavio svoj "golf" i rekao i Spasojeviću da stane sa kamionom. Uzeo je džak od njega i ostatke bacio u reku. Džak je vratio Spasojeviću, koji ga je kasnije zapalio.

Žuti dao ključ

Za zločin u kući u Surduku, pomogao im je "kavčanin" iz Crne Gore, Radoje Živković Žuti, inače rođak odbeglog vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera. Žuti je kasnije uhapšen u turskoj kao jedan od aktera ubistva vođe "škaljarskog klana" Jovana Vukotića u Istanbulu.

Živković im je dao ključ od kuće u Surduku, znajući da niko ne boravi u vikendici koju je nasledila u to vreme i dalje njegova zakonita supruga Aleksandra, koja je kasnije rekla da su parpiri za razvod podneti još 2015. godine, ali da brak zvanično nije okončan, jer nije mogla da se utvrdi Živkovićeva lokacija. Komšinica kuće u Surduku Verica P. na saslušanju je za Belivuka rekla, "sve najbolje".

- Osetila sam da se pali vatra, prišla sam dvorištu. Momci koji su tu bili rekli mi da su plaćeni da srede dvorište. Rekla sam im da pripaze, jer je vetar duvao. Stvarno su pazili, rekli su mi da ne brinem, jer vode računa. Malo smo popričali, rekli su mi da je prodata kuća i da novi vlasnik hoće da se sredi dvorište. Tačno su rekli: 'Novi vlasnik hoće da dvorište bude kao dnevna soba". U daljini sam videla još jednu osobu, iznenadila sam se da postoji takva ekipa, imali su čak i neko bure, mislila sam da će u bure da ubacuju đubre i da pale. Taj momak s kojim sam pričala (za kojeg se veruje da je Belivuk) je mnogo lep momak, visok, lepo je pričao, bio je mlad, imao je kombinezon - ispričala je Verica P.

