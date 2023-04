NJIH TROJE DOŠLO NA JELENIN GROB NA 7. GODIŠNJICU UBISTVA! U ime Zorana Marjanovića zapalili sveću, evo šta je SVE ZAČUDILO! FOTO

Pevačica Jelena Marjanović (33) pre tačno sedam godina brutalno je ubijena dok je džogirala na nasipu Crvenka kod Borče, a za zločin je prošle godine osuđen njen suprug Zoran Marjanović i to na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora.

Ubistvo pevačice godinama intrigira javnost, ispredale su se teorije zavere i misterije, iako je za policiju i pravosuđe ovaj slučaj od početka imao samo jednog osumnjičenog, Zorana Marjanovića. Viši sud u Beogradu, podsetimo, u julu 2022. osudio je Zorana Marjanovića na 40 godina zatvora, a u obrazloženju, između ostalog, stoji "da ne postoji savršen zločin kako je to okrivljeni mislio".

Ranije i on dolazio

Na borčanskom groblju Zbeg gde počiva ubijena pevačica, i juče se okupila porodica osuđenog Zorana - njegov brat Miloš, sin Uroš iz prvog braka i kuma Vera. Njih troje, kao i svake prethodne godine, došli su u crnini i doneli žito, vodu, sok i vino, koje su položili na grob, a potom su zapalili sveće.

- U miru i tišini njih troje su u prepodnevnim satima došli na groblje. Čudno je jer nisu međusobno komunicirali dok su mirno stajali kraj spomenika, a zatim su otišli. Ranijih godina na groblje je 2. aprila dolazio i Zoran, koji sve vreme tvrdi da nije kriv. Verujemo da su i u njegovo ime zapalili sveću Jeleni, a on je to sam učinio u crkvi u Centralnom zatvoru. On inače provodi vreme iza rešetaka uglavnom moleći se - kaže naš izvor.

Zoranovi brat, sin i kuma juče nisu želeli da daju izjave, a za Kurir su kratko rekli "da nisu u mogućnosti da pričaju".

Podsetimo, Jelena je nestala 2. aprila 2016. oko 15 sati nakon što je trčala na borčanskom nasipu u društvu supruga Zorana i njihove ćerke, a on je njen nestanak policiji prijavio istog dana.

- Sutradan je u kanalu punom vode na nasipu nađeno njeno telo sa 20 rana po glavi od udaraca tupim predmetom. Jelena se borila sa žrtvom i pokušala je da se spasi, a umrla je u najvećim mukama - podseća izvor i dodaje da je sud utvrdio da brojni dokazi ukazuju na to ko je ubica.

U presudi se navodi se da je Zoran svoju suprugu ubio na svirep i podmukao način, kao i da je imao dovoljno vremena da se reši tragova zločina. Kao jedan od ključnih dokaza, navode se njegove oprane patike, ali i crna jakna, koja nikada nije pronađena. Na fotografijama iz noći potrage za Jelenom, vidi se da je Zoran u blatnjavim patikama, koje su, kada ih je sutradan policija oduzela, bile čiste.

Ubica imao emocije

- Deo presude se zasniva na iskazu svedoka, ali i na nalazu sudskih veštaka, koji su zaključili da iz načina na koji je Jelena ubijena, proizilazi da je ubica imao jake emocije prema njoj i da je jasno da se zločin nije dogodio kao posledica neplaniranog, slučajnog i iznenadnog susreta s neznancem - navodi se u presudi, gde se dodaje i da je blato na Zoranovim pantalonama identično blatu iz kanala u kom je nađena Jelena.

Brojke x 9 meseci je Zoran Marjanović u pritvoru x 40 godina zatvora je kazna na koju je udovac osuđen x 698 strana ima presuda protiv Marjanovića

Apelacioni sud Sednica zakazana za jun Apelacioni sud u Beogradu ima mogućnost da presudu protiv Marjanovića potvrdi, preinači u pogledu kazne ili je ukine i naloži novo suđenje. - Zoran kom je posle prvostepene presude Viši sud u Beogradu odredio pritvor, lično nije podneo žalbu, ali su to u njegovo ime uradila četvorica advokata - podseća naš sagovornik i dodaje da je sednica Apelacionog suda na kojoj će se razmatrati žalbe na prvostepenu presudu zakazana za 12. jun.

