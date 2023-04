PRŠTALO U SUDNICI! BURNO I NAPETO NA SUĐENJU BARBI NADRILEKARKI: Okršaj Olgicine advokatice i oštećene, pale ove teške reči (FOTO)

BEOGRAD - U Prvom osnovnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje prvooptuženoj Olgici Markanović koja se tereti da je svojim estetskim zahvatima, za koje nije imala licencu, u salonu u Beogradu unakazila lica 18 žena.

U sudnici je danas bilo više nego burno. Na ročištu koje je trajalo više od tri sata bilo je napeto, pa je sudija morao nekoliko puta da opominje branioce i svedoka Anju Jaretić koja je jedna od oštećenih u ovom predmetu i koja je danas davala svoj iskaz.

- Ostajem pri svemu što sam do sada rekla. Htela bi da napomenem da sam intervenciju, korekciju nosa radila 4. decembra 2020. godine gde sam se pre toga dopisivala sa Olgicom ili Jasminom (prim.aut. drugooptuženom Jasminom Tasić) gde mi je rečeno da korekcija košta 950 evra. Taj dan sam došla u salon i dočekala me je Jasmina koja mi je dala i anesteziju. Tretman mi je radila Olgica i on je trajao 45 minuta - navela je svedokinja i nastavila da je tokom tretmana Olgica pravila pauze jer je intervencija bolela.

1 / 4 Foto: Petar Aleksić

- U salon sam ušla oko 12.50 sati a izašla oko 16.30 sati. Pre tretmana su mi obe objasnila kako će mi teći tretman i da li postoje nuspojave. Nakon tretmana rekle su mi šta da mažem i gde da kupim kremu koja je potrebna. 950 evra dala sam Jasmini bez ikakve potvrde. Svedokinja je kasnije detaljno objašnjavala kako izgleda aparat kojim joj je intervencija rađena, ali je tada nastao pravi haos u sudnici jer je Olgicin branilac insistirao da mu ona kaže kako izgleda uređaj.

- Ne mogu tačno da kažem kako izgleda uređaj ali sam sigurna da je u pitanju kao neki aparat kojim si žigoše stoka, izgleda kao plazma-pen ali nije to, u to sam sigurna - navela je ona, a advokat Markanovićeve je upitala: "Kako je mogla da legne na krevet gde se žigošu krave" na šta je svedokinja burno reagovala i navela da je "budala".

Strasti su se tada za trenutak smirile, pa je svedok objasnila da je imala interni dogovor sa okrivljenom Olgicom Markanović s kojom se, prema njenim rečima nakon tretmana videla samo jednom.

foto: Petar Aleksić

- Nakon što mi je otpala krasta na nosu, ispod je bilo crvenilo i Olgica me je savetovala da ništa ne stavljam na tu regiju, kao i da ne preporučuje da idem kod bilo kog drugog doktora jer samo mogu gore sebi na napravim. Poslušala sam je i lečila me je samo ona, ali nakon što ni posle 6 meseci moje rane nisu zarasle prijavila sam je - rekla je svedok i dodala da su Olgicu u salonu u Beogradu gde je radila tretman svi zvali doktorom, počev od Jasmine do drugih mušterija koje je zatekla u lokalu.

Oštećena je navela nekoliko razloga zbog kojih nije posetila drugog lekara, niti tražila drugo mišljenje za njen problem.

- U maju 2020. saznala sam da sam trudna i nisam smela da radim nijednu drugu intervenciju jer sam imala visokorizičnu trudnoću, tako da je svako dalje lečenje otpalo u startu jer sam imala prioritet da izguram trudnoću do kraja. Drugi razlog je bio nikome više nisam mogla da verujem i poverim se za novu estetsku intervenciju. Takođe, ubrzo sam ostala sama sa malom bebom i razvela sam se, tako da mi to nije bio prioritet.

Na ove njene reči, opet je nastao haos jer je Olgicina advokatica dobacila: " Na šta si se fokusirala, na školu ili dete kad ti ovo nije prioritet?", na šta joj je oštećena odbacila "Šta te briga".

Sudija je uspeo da smiri situaciju, ali je oštećena dobacila: "Opominjete mene advokatice, a vi kažete da je moj advokat makro, a šta sam onda ja prostitutka!" Atmosfera u sudnice se ubrzo smirila pa je ispitivanje svedoka nastavljeno.

Nastavak suđenja zakazan je za 19. april gde se očekuje saslušanje druge oštećene u ovom predmetu.

Kurir.rs/B.T.