"AKO JU JE BRAJAN UBIO, TO MOŽE DA BUDE SAMO ZBOG OVOGA": Majka Ane Volš se nada da joj ćerka živa, ima i teoriju zašto bi nestala

Beograđanka Milanka Ljubičić, majka Ane Volš (36) za čije ubistvo je pre nekoliko dana optužen njen suprug Brajan Volš (46), sumnja da je njen zet u teškom pijanstvu počinio zločin pa ubio i iskasapio njenu ćerku, i potom je bacio u kontejner.

- Ako je Brajan ipak postao monstrum i digao ruku na Anu uprkos mojim ubeđenjima da je dobar muž i otac, onda verujem da je alkohol kriv za to. Alkohol koji su konzumirali u novogodišnjoj noći... Jer mi ništa drugo ne pada na pamet - kaže Milanka.

Nesrećna majka kojoj se inače narušeno zdravlje pogoršalo od nestanka ćerke, ipak gaji nadu da će se kao u najlepšem snu njena mlađa ćerka pojaviti odnekuda jer sumnja od prvog dana da se Ana sklonila negde zbog poslovnih problema.

- Bolesna sam jako, 30 godina sam dijabetičar. Imam aterosklerozu i verovatno ću na operaciju noge, nisam u stanju da dugo putujem. Postoji tračak nade u meni da je Ana živa, jer mi u glavi odzvanja Brajanova rečenica koju je izgovorio kada je prvi put govorio o njenom nestanku. Tada je rekao da je Ana dobro i da on ništa loše nije uradio. Stalno se nadam da će se odnekuda ona pojaviti i objasniti zašto je bila nestala, ali ne mora ni to, samo nek se pojavi - rekla je Milanka koja bi volela da može nasamo da vidi Brajana i da ga pita za svoju ćerku u četiri oka.

foto: STEPHEN SHERMAN / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- Veliki hendikep mi je nepoznavanje engleskog jezika, tako da sam uskraćena da dobijem odgovor na brojna pitanja koja me muče. Kad bih mogla da odem u Ameriku, ne znam ni gde bih išla. Zanima me kako su moji unuci za koje Ana bila izuzetno vezana, a interesuje me između ostalog i gde je Anin pasoš - rekla je majka.

Ona podseća da je Brajanu poverovala da je nevin zato što nikada nije pokazivao nasilje već samo ljubav i poštovanje prema Ani.

- Jeste mu bilo teško da brine stalno o trojici sinova dok je Ana bila odsutna pošto je stalno radila. Zato se i zapustio i strašno ugojio jer je bio glavni kuvar. Ali... - priča Milanka sa zadrškom, pa nastavlja da opisuje navodno harmonični odnos ćerke i zeta ističući da je i njoj spasio život.

- Bila sam kod njih u tri navrata ukupno 16 meseci i videla sam da se poštuju i da Brajan voli Anu, a govorio je da ne može ni dan bez nje. Ona je htela da povede decu u Vašington, da njemu olakša, kada je nosio nanogicu, ali on to nije hteo. Pomislim da se ništa od ovog ne bi desilo da sam bila tamo, ali je Ana kad smo poslednji put pričale rekla da njoj i Brajanu odgovara da dođem u februaru. Meni je Brajan spasao život kada sam pala kod njih u kući i dobila izliv krvi u mozak. On je bio na spratu iznad gde je kuvao ručak i čuo je moje vapaje, da ispružene ruke zovem Anu upomoć. Brzo je reagovao i pozvao htnu pomoć. Ana je radila u drugom delu kuće i nije mogla da me čuje. Tada sam imala moždani udar, što znači da sam preživela zahvaljujući Brajanu - ispričala je Milanka za Republiku.

foto: Zorana Jevtić

Anina majka tvrdi da pronađeni predmeti u kontejnerima nisu provereno pripadali Ani, i oslanja se na poslednje što su joj rekli iz Ministarstva spoljnih poslova kada im se obratila molbom da u njeno ima zatraže određena dokumenta kako bi mogla da reguliše "statusna pitanja" svoje cerke.

- Zamolila sam ih da me zvanično obaveštavaju o potrazi i istrazi nestanka moje ćerke. Poslednje što su mi javili bilo je da se Ana vodi kao nestala. Ništa mi ne javljaju, a nisam sigurna da imaju dokaze protiv Brajana. Sumnjam u pisanja portala i navoda medija o kriminalnoj prošlosti Brajana Volša, jer sam ubeđena da je mnogo toga neistinito - uverena je Milanka.

Anina majka nema kontakt sa svekrvom ćerke, jer se Ana sa njom nije dobro slagala, a i govore različitim jezikom pa i to predstavlja veliku prepreku. S druge strane, Milanku posećuju setričine, komšije i u kontaktu je sa Aninim prijateljima iz Beograda koji se interesuju za njen slučaj od kada je prijavljeno da je nestala.

SESTRA PREVODI ANINE KUĆE I STANOVE

Starija sestra Ane Volš, prema navodima njihove majke, interesuje se za Anine nekretnine koje je zaradila posle preseljenja u Ameriku 2005. Majka kaže da zna da je Ana imala više stanova i kuća, ali nije sigurna šta je prodala, a šta i dalje poseduje jer se bavila nekretninama

- Moja ćerka iz Kanade rešava problem papirologije i pitanje Anine imovine da bi to sačuvala za Aninu decu u slučaju da se ona ne pojavi. Moramo i stan u Beogradu da prevedemo jer se vodi na Anu - setno kaže Milanka.

foto: EPA Craig Walker/ Pool

MUŽU PRETI DOŽIVOTNI ZATVOR

Velika porota okruga Norfolk optužila je Brajana Volša za ubistvo prvog stepena, ometanje pravde i druge optužbe, saopštilo je okružno tužilaštvo u Norfolku. Optužnicu je podigao Viši sud u Norfolku, gde je predmet prosleđen iz okružnog suda Kvinsi. Ako bude osuđen, Volšu preti kazna doživotnog zatvora.

Da podsetimo, Ana Volš je nestala 1. januara iz iznajmljene kuće u kojoj je sa mužem i troje dece stanovala u Masačusetsu, a njen nestanak je prijavljen tek 4. januara kada su iz njene firme iz Vasingtona pozvali Brajana i shvatili da nije ni kod kuće.

(Kurir.rs/Republika)