BRAT NESTALOG ZEMUNCA OD PINK PANTERA NARUČIO KRAĐU! Konstantinoviću sude zbog KRAĐE 112 SKUPOCENIH SATOVA iz Švajcarske!

Slađan Konstantinović, rođeni brat nestalog pripadnika zemunskog klana Ninoslava Konstantinovića i kum poznatog pevača Marka Bulata, optužen je pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za pranje novca!

Kako Kurir saznaje, brat zloglasnog "zemunca", koji je nestao kada je pokrenuta akcija "Sablja" posle ubistva premijera Zorana Đinđića, sumnjiči se da je angažovao nekoliko mladića da u Švajcarskoj opljačkaju juvelirnicu, ukradu skupocene satove i prebace ih njemu u Srbiju, kako bi ih on dalje prodao!

I zlatar na optužnici

Na optužnici s Konstantinovićem, našao se i beogradski zlatar Nenad N., koji je od njega otkupio satove.

- Optužnicom Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu iz avgusta 2021. Slađan Konstantinović (47), Nenad N. (66), Dušan N. i Nemanja N. (31) terete se da su izvršili krivično delo pranje novca. Njima je u toku suđenje pred Višim sudom u Beogradu, koje je u završnoj fazi - potvrđeno je za Kurir.

Prema navodima optužnice, Nemanja N. je s Radovanom P. i Dariom R., kojima se sudilo u Švajcarskoj, iz juvelirske radnje "Vagner" u toj državi u novembru 2019. ukrao ukupno 112 ručnih satova. Po dogovoru sa Slađanom Konstantinovićem, ukradene satove su preneli u Srbiju i predali ih muškarcu po imenu Saša, u Konstantinovićevoj kancelariji u blizini stadiona FK Crvena zvezda 2. decembra 2019.

- Sutradan su se Slađan Konstantinović, Nenad N. i Dušan N. našli u kancelariji jedne menjačnice, koja je u vlasništvu supruge optuženog Nenada N., radi procene satova i dogovora o kupovini - opisano je na koji način su ugovorili prodaju satova.

Osuđivan

Slađanova supruga: Trpela sam nasilje

Slađan Konstantinović, podsetimo, osuđivan je nekoliko puta, a protiv njega je u toku postupak i zbog sumnje da je bio nasilan prema bivšoj supruzi. Prema optužnici, on se tereti da je 9. novembra 2020. davio bivšu suprugu u njihovom porodičnom stanu na Voždovcu. - Tokom braka sam trpela nasilje. Prvi put sam ga prijavila 2016, kada me je trudnu udario pesnicom u glavu. Jednom me je jurio pištoljem oko trpezarijskog stola. Pred decom mi je pretio kuhinjskim nožem. Svega je tu bilo - ispričala je Konstantinovićeva bivša supruga ranije za Kurir.