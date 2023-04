"JEDNOM KO PLATI REKET, CEO ŽIVOT ĆE DA PLAĆA!" Privatni detektiv otkrio šta da uradite ukoliko vam ZAPRETE UCENJIVAČI

U Srbiji je problem sa neprijavljenim prinudama, iznudama i ucenama veoma ozbiljan, a precizna statistika o ovom problemu je teško dostupna.

Policija upozorava građane da prijavljuju ovakve slučajeve kako bi se sprečila dalja zloupotreba, ali mnoge žrtve se plaše da će trpeti još veće posledice ukoliko prijave reket i reketaše.

Ovaj strah je razumljiv, ali važno je imati na umu da se samo prijavljivanjem ovakvih slučajeva može sprečiti dalje širenje ovog kriminalnog fenomena i zaštititi druge potencijalne žrtve.

Privatni detektiv Uglješa Grgur gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je prokomentarisao ovaj slučaj.

- Iznuđivači često uveravaju žrtvu da imaju veze u sudu, policiji, pri vlasti. To je dodatni pritasak žrtvama. To je njihova priča. Moguće je da oni imaju nekog, ali oni to pričaju čoveku da bi ga uplašili i tada mu i iznose da radi nešto mimo zakona. Mnogi tu padnu, padnu i ljudi koji su čisti jer su u strahu. Niko ne sme da bude u strahu od tih ološa, već treba odma da pozove policiju - rekao je Grgur.

Vrste ucena Finansijske ucene - u ovom slučaju, počinilac zahteva novac od žrtve, prijeteći da će učiniti štetu po nju ili njenu porodicu ako to ne učini. Seksualne ucene - počinilac može da preti da će otkriti intimne fotografije ili informacije o žrtvi, ili da će je javno diskreditovati ako ne ispuni njegove zahteve. Poslovne ucene - počinilac može da preti da će sabotirati žrtvin posao ili karijeru ako ne ispuni njegove zahteve. Fizičke ucene - ovo uključuje prijetnje fizičkim nasiljem, kao i druge oblike zastrašivanja. Psihološke ucene - počinilac može da koristi emocionalne manipulacije, uključujući pretnje samoubistvom ili napuštanjem žrtve, kako bi je naterao da ispuni njegove zahteve. Ucene su uvek nezakonite, bez obzira na njihov oblik. Žrtve se često plaše da prijave ucene zbog straha od osvete ili sramote. Međutim, važno je znati da postoje institucije koje mogu da pomognu i zaštite žrtve ucena, kao što su policija, tužilaštvo i organizacije koje se bave zaštitom žrtava.

Grgur smatra da postoji država koja bi trebalo da se bavi problemom prinuda, umesto da žrtve prinude plaćaju ucenjivače i iznudivače. Takođe tvrdi da davanje celokupne imovine ne bi bilo rešenje, jer bi to samo podstaklo ucenjivače da traže još više.

- Zato postoji država. Šta ocećete celu imuvinu da im date? I dok ste živi nikada nećete moći da im se odužite. Jednom ko plati, taj će stalno da plaća. Oni su nezasićeni. Mora to da se uradi imai poštenog sveta u ovoj državi - rekao je Grgur.

