"OČIGLEDNO DA NEŠTO POSTOJI U TELEFONU ŽIVKOVIĆA" Stručnjaci analiziraju suđenje za ubistvo Vukotića: EVO KO ĆE PREUZETI KRIVICU

Rođak Radoja Zvicera na prvom pojavljivanju pred sudom u Turskoj izjavio da on nije organizovao grupu za ubistvo Jovana Vukotića, vođe škaljarskog klana.

Takođe tvrdi da ne zna ko je umešan u zločin. Za ovaj zločin se traži doživotna kazna zatvora.

Tursko Tužilaštvo Živkoviću i Vujotiću na teret stavlja da su bili orghanizatori kriminalne grupe koja je pratila, a potom i ubila Vukotića, koji je u Turskoj živeo pod lažnim imenom Predrag Popović.

foto: Privatna arhiva, Printscreen/ Instagram

Živković, kako navode turski mediji, nije lično bio prisutan već se uključio video pozivom na suđenje. Milan Vujotić, koji je u kućnom pritvoru, izjavio je da je on u Tursku došao zbog lečenja.

Optužnicom za ubistvo vođe škaljarskog klana, na kog su pucali napadači dok se sa trudnom suprugom i maloletnim detetom vraćao iz tržnog centra, obuhvaćeno je 16 optuženih.

Tužilaštvo navodi da su Vukotića ubili po nalogu vođe kavačkog klana Radoja zvicera. O ovoj temi diskutuju gosti jutarnjeg programa, a to su Milan Popović, advokat i Aleksandar Radivojević, advokat.

Radivojević je podjednostavio detalje u vezi slučaja i rekao da ne očekuje da će iko od optuženih priznati krivicu.

- Brzo je okončan istražni i predistražni postupak. Sve pohvale za policiju i Javno tužilaštvo u Turskoj, koja je pokazala fantastičnu efikasnost. Optužnica je stupila na pravnu snagu i sada će krenuti glavni pretres pred sudom. Videćemo koliko su jaki dokazi i šta će od njih biti izvedeno. Postoji 12 okrivljenih, oni će iznositi svoju odbranu. Za očekivati je da će svako od njih da izjavi da nije počinio delo koje mu se stavlja na teret. Sve dokaze će sud ceniti - započeo je Radivojević.

00:40 OČIGLEDNO DA NEŠTO POSTOJI U TELEFONU ŽIVKOVIĆA! Stručnjaci analiziraju suđenje za ubistvo Vukotića: Niko neće priznati krivicu

S obzirom na to da Živković nije hteo da pokaže telefon pred sudom, Popović je otkrio koju će proceduru policija da izvrši:

- U ovakvim situacijama uvek se oduzima telefon. Vrlo verovatno će se raditi veštačenje uređaja, kako bi se došlo do njegove sadržine. To što optuženi nije hteo da otkrije šifru, ostaje na sudu da tumači. Očigledno da nešto postoji u telefonu i da zbog toga nije hteo da omogući veštačenje. Da nema ništa u telefonu, verovatno bi im samo dao i to bi mu išlo značajno u prilog.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs