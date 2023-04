PRETRES KUĆE DŽONIĆA DONEO NOVE DETALJE: Optuženi se žalio sudiji da mu je svedok na pretresu rekao "IMAĆEŠ POSLA S MAFIJOM"!

Suđenje Goranu Džoniću iz sela Moravac za trostruko ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca donelo je danas novo saznanje, a to je da su policajci prilikom pretresa njegove kuće u izgradnji, pronašli svežanj novca i to u apoenima sve od jednog olara što može da uputi na pretpostavku da ova suma potiče iz menjačnice, a ne iz lične ušteđevine.

Do sada je prema nekim navodima nađeno oko 43.000 evra u valuitama kao što su dinari, evri, dolari, švajcarski franci. Ta suma je navodno, prema ranijim saznanjima, bila u kolima "pasat", ubijenog Gorana Đokića, a koji je bio vlasnik menjačnice. Mnogi u Aleksincu i okolini su znali da Đokić drži novac u kolima koji mu služi za menjačke poslove.

foto: Kurir/M.S.

Na današnjem ročištu u Višem sudu u Nišu iznesena su brojna saznanja o noći između 20. i 21. oktobra kada je vršen pretres ne samo kuće u izgradnji gde je pronađen plitko zakopan novac na placu pored objekta nego i porodične kuće u istom selu. Koliko se iz današnjeg svedočenja dva policajca i jedne policajke zapisničarke moglo zaključiti jeste da su oni te noći zapravo tražili oružje kojim je ubistvo izvršeno.

Ivan Đorđević, policajac iz Niša, rekao je danas da se pretres u obe kuće obavio uz svedoke i da nijedan dokaz nije prenošen iz kuće u kuću.

- Bio sam u prteresu sa kolegom Dejanom i svedocima. I tu je bilo svega i svačega, a svežanj novca smo našli u kupatilu iznad police i to u apoenima sve od po jednog dolara. Džonić je sve vreme bio tu. Mi smo te večeri tražili oružje - rekao je Đorđević.

foto: M.S.

Nakon toga je Džonić prihvatio dozvolu sudije da pita svedoka, ako nešto želi.

Postavio je intrigantno pitanje.

- Želim da mi objasni, šta je značila rečenica koju mi je svedok (Ivan Đorđević) uputio te noći, a koja je glasila: "Pronađeno je u kući nešto što ne bi smeo da imaš pa kad izađeš imaćeš posla s mafijom, ili tako nešto mi je rekao" - naveo je Džonić na šta je Đorđević odgovorio da ne zna o čemu osumnjičeni priča.

Zapisničarka policajka, Aleksandra Božanić je otkrila da su u toj kući te noći našli između ostalog neke modemske kartice, municija i jedna vazdušma puška.

Na sledećem ročištu koje je zakazano za 19. maj na sudu bi trebalo da svedoči Goran Arizanović, komšija iz Moravca.

- To je komšija od koga je osumnjičeni zahtevao alat, ureznice i nareznice kako bi završio neke radove na svom mopedu. Međutim, ovde će se utvrditi da se ne radi ni o kakvoj bezazlenoj cevi, već o cevi pištolja na koji je napravljen navoj da bi mogao da se priključi prigušivač. Goran Arizanović nije to potvrdio u istrazi jer nije mogao da izvrši uvid u pištolj "Beretu" kojim je izvršeno ubistvo, ali sada će to moći. Sud će ovoga puta pribaviti pištolj i dobićemo jasniji odgovor u tom pravcu - naveo je advokat porodice ubijenih Đokića, Zoran Vitković.

Sudsko veće je danas odbilo zahtev odbrane da se Džonić brani sa slobode ili da mu se ublaži mera pritvora. Džonić je osumnjičen da je 27. septembra 2021. godine ubio pa zapalio Gorana (57), Gordanu (56) i njihovu ćerku Lidiju (25) Đokić. On je na prošlom suđenju to negirao.

Verica Đokić: Ne znam šta da kažem Na suđenju danas su prisustvovali i neki članovi porodice ubijenih Đokića. Tu je bila i Verica Đokić, snaja pokojnog Gorana, supruga Goranovog rano preminulog brata. - Ne znam šta da kažem. Sada slušam ovo i zaista ne mogu ništa da komentarišem jer mi neke stvari uopšte nisu jasne - kratko je prokomentarisala u neobaveznom razgovoru s novinarom Kurira.

Tekst foto video: M.S.