MAKSIMALNA KAZNA ZA PRVU FRIZURU SRBIJE? Tužilaštvo traži dugogodišnju robiju, a moraće debelo i da plati za sve što je radio

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu na današnjem suđenju predložilo je Osnovnom sudu da se okrivljeni Ljubiša Vasić (56), poznatiji pod nadimkom "Prva frizura Srbije" zbog podvođenja devojka u svojoj kafani osudi na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od pet godina i uz novčanu kaznu od pola miliona dinara, saznaje Kurir!

Vasić se tereti da je izvršio krivično delo trgovina ljudima. On je, podsetimo, zajedno sa svojim konobarom J. J. (63) uhapšen u martu prošle godine zbog sumnje da je u tajnim sobama za orgije, koje su se nalazile u njegovom lokalu, primoravao devojke da se bave prostitucijom.

ljubiša vasić, poznat kao prva frizura srbije foto: Dado Đilas, Privatna Arhiva

- Nadležno tužilaštvo iznelo je predlog po kome traže da se Vasić osudi za krivično delo koje mu se stavlja na teret na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od pet godina, novčanu kaznu od 500.000 dinara, mera bezbednosti upravljanja ugostiteljskom delatnošću u roku od 10 godina - kaže Kurirov izvor i dodaje da je takođe, traženo da se okrivljenom Vasiću produži pritvor do pravosnažnosti presude.

- Sav novac koji je nakon hapšenja nađen u ugostiteljskom objektu gde je Vasić podvodio devojke mušterijama u iznosu od 125 hiljada dinara i 445 evra zaplenjen je i oduzet. Tužilaštvo je između ostalog ovu visoku kaznu obrazložilo time da je Ljubiša Vasić već dva puta pravosnažno osuđen za isto krivično delo.

Kako navodi naš sagovornik, nadležno tužilaštvo iz Smedereva za okrivljenog konobara J. J. tražilo je godinu dana zatvora, kao i da plati novčanu kaznu u iznosu od 50.000 dinara.

Podsetimo, Vasić je na prethodnom suđenju zatražio od sudije da opet iznese svoju odbranu, gde je između ostalog insistirao da sve što on kaže uđe u zapisnik.

- Insistirao je navodno, da dok on govori zapisničar slovo po slovo unosi u sudsku belešku, što mu je sudija i dozvolio - preneo je ranije Kurir i dodao:

- Njegovo detaljno izlaganje trajalo je puna tri sata. Iscrpno je opisao svaki detalj koji mu se stavlja na teret. Takođe, negirao je krivicu da je podvodio devojke koje su nađene u sobama sa mušterijama, navodeći da su one to dobrovoljno uradile, kao i da on nikoga nije prisilo na nešto.

(Kurir.rs - B. T.)