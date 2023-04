TELA DVOJICE PRIJATELJA NEĆE SKORO ISPLIVATI IZ DUNAVA: Alas Renato Grbić objasnio šta se dešava u Dunavu: "Teren je pun panjeva"

Posle pronalaska tela na obali Dunava kod Pančeva, za koje se utvrđuje da li pripada Nenadu Trivkoviću, čuveni beogradski alas najavljuje da će potraga za drugom dvojicom prijatelja potrajati.

Posle pronalaska tela, danas je nađen i ranac za koji se sumnja da je pripadao nekom od nestalih.

- To su naši ljudi, potraga će trajati dok ih ne nađemo. Čekamo da se poklopi lepše vreme, toplija voda i reakcija organizma kako bi telo isplivalo što pre. Leti se to dešava za par dana, dok je zimi to malo teže - ispričao je za Blic Renato Grbić, koji je životni vek proveo na reci i spasio mnogo ljudi iz talasa povodom 22 dana od nestanka trojice najboljih prijatelja na Dunavu.

foto: Nenad Kostić

Grbić je od početka uključen u potragu za nestalim mladićima objašnjava da loše vreme trenutno onemogućava uspešnu potragu, te i da će tela mladića verovatno isplivati iz Dunava za najmanje mesec i po dana.

- Voda će se ohladiti u narednih par dana i to će onemogućiti da telo ispliva mesec i po dana, posle toga telo može isplivati zbog temperature vode. Ukoliko temperatura vode prepraste preko 10-15 stepeni, automatski organizam brže truli u toploj vodi i hemijska reakcija organizam i telo se naduje i ispliva kao balon - kaže Grbić.

Poslednja slika nestalih prijatelja foto: društvene meže

Kako objašnjava heroj sa Dunava, potraga je bezuspešna sve dok se telo ne pojavi.

- Ukoliko alas, pecaroš ili prolaznik bude video telo i javi rečnoj policiji tek tada će se znati da su isplivali. Svaki dan su Rečna policija, Žandarmerija i volonteri na terenu. Bio je i brat jednog od utopljenika koji je sa nama komunicirao i svaki dan su na terenu i pretražuju ga - priča Renato.

Grbić ističe i da sada sve zavisi od temperature vode jer je "telo u ovakvom Dunavu kao u frižideru."

- Leti se to dešava za par dana, dok je zimi to malo teže. Sve zavisi od temperature. Sve dok je telo kao u frižideru sa temperaturom vode, ono je na dnu. Ako su se utopili ispod nas dva tri kilometra, sve zavisi.. Ima dosta panjeva i krševa u blizini Pančeva, Ritopeka i Grocke, tu je teren po dnu pun svega i tu je moguće da se telo zadrži - objašnjava heroj sa Dunava.

foto: Petar Aleksić, Printscreen/Instagram

Dušan Marković, nestalog Miloša Markovića rekao je da je negde u isto vreme kada je juče isplivalo telo za koje se sumnja da je Nenad Trivković, isplivao i ranac njegovog brata Miloša.

- Obdukcija mora da pokaže o čemu se radi i da zvanične informacije. Juče u isto vreme pronađen je i ranac mog brata Miloša Markovića, uzvodno od te tačke na levoj obali Dunava - rekao je Dušan sa suzama u očima.

- Nadamo se najboljem. Košava je jako duvala, retko ko može tim čamcem da pređe s obzirom da je jako uzak i plitak, a kako ih je bilo četvoro to je dodatna otežavajuća okolnost - ispričao je u prvim danima potrage Grbić.

Podsetimo, 18. marta oko 22 sata uveče duvala je jaka košava. Četvorica najboljih prijatelja Miloš Marković (37), Nenad Trivković (38), Milan Nikolić (36) i Mane K. (37) popeli su se na čamac i zaplovili. Ubrzo potom, čamac se prevrnuo, a prijatelji su završili u vodi. Mane K. uzeo je dasku obloženu stiroporom i krenuo da pliva do obale. Trojica njegovih drugova ostali su pored prevrnutog čamca. To je bio poslednji put da ih je Mane video.

