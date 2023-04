KADA SU U SRBIJI POČELA MASOVNA UBISTVA? Stručnjak za bezbednost: Postoji niz događaja koji se ponavljaju, POLICIJA NE MOŽE SAMA

Masovna ubistva u Srbiji nisu bila zabeležena do pre nekoliko decenija u istoriji srpske kriminalistike.

Statistika se drastično promenila od kraja osamdesetih, preko ratnih devedesetih, pa do dana današnjeg.

U novijoj srpskoj istoriji, godina u kojoj je zabeležen prvi ovakav zločin bila je 1987. u vreme SFRJ.

GODIŠNJICA ZLOČINA KAKAV ČAČAK NE PAMTI Ilija Glišović iz Kulinovaca, ubio je svoje roditelje i dedu. Ovakav zločin ne pamti zapadna Srbija. Ovako su zvučali komentari komšija pre godinu dana: foto: Kurir televizija - Šta da mislim, deca su poludela načisto. - To je bila divna porodica. Deda, otac, stric... Oni su bili porodica za primer. Iznenadio sam se kada sam čuo šta se desilo. Nakon godinu dana, ništa se nije promenilo. Mesto, a pogotovo ulica u kojoj je kuća zavijena u crno, neretko poseti vetar praznine, koje slučajne prolaznike obavije tmurnom energijom.

Gost "Redakcije" na Kurir televiziji je Božidar Spasić, bivši pripadnik službe državne bezbednosti.

U poslednje vreme dešavala su se mnoga monstruozna dela, što se tiče crnogorskih klanova, ali i suđenjima u Srbiji, pa je Spasić rekao da li je policija uspela da stane na put i iskoreni masovna ubistva.

- Poslednjih meseci smo leševe kriminalaca nalazili po inostranstvu. Bila je Turska, Grčka... Poslednji slučaj pronalaska ubijenog mladića nam je dokaz da se po svoj prilici vraćaju obračuni unutar Crne Gore. Zasad, mislim da je to jedino područje gde će se ti obračuni zadržati. Moguće da će se prebaciti u republiku Srpsku i Bosnu. U Srbiju ne mogu da se prebace zbog aktuelne situacije, a to je suđenje klana Belivuka i veoma efikasne mere koje su preuzele BIA i policija. Sa mafijom ćete ili preduzeti mere ili će se dešavati ovakvi pronalasci leševa - započeo je Spasić, pa nastavio:

00:57 ZBOG BELIVUKA, POLICIJA PREDUZELE EFIKASNE MERE! Spasić povodom masovnih ubistva na ovim prostorima: Ovde će se jedino zadržati

- Dakle, sukob crnogorskih klanova nije završen. Podsetiću na vođe klanova. Recimo kod Kavačkog klana govorimo o Radoju Zviceru, za koga nemamo objašnjenje kako ne možemo da uspostavimo gde se nalazi, a tolike policije ga traže. Takođe, on je zbog određenih pretnji koje je uputio predsedniku države stavljen je na međunarodnu listu terorista. Verovatno ima neku logističku bazu. Ovakvo sakrivanje pojedinaca, mafija nije u stanju da izvede.

S obzirom na to da su masovna ubistva krenula 1987. godine na ovim prostorima, Spasić je rekao kako da prepoznamo, odnosno koje zajedničke karakteristike imaju ubice.

- Devedesetih godina, kada se nešto tako dogodi, to je bio spektakl. Narod nije mogao da veruje, danima se o tome pričalo. Kada se radi o serijskim ubicama, to je jedna specifičnost. On je rešio da ubije više ljudi, a mene najviše brine kada je to unutar neke porodice. Ono što nas buni, kod svakog ubistva unutar porodice prethodi porodično nasilje. Za to državni organi imaju određene mogućnosti, a kao što smo videli iz nekih slučajeva, one apsolutno pogrešno postupaju. Jedina je efikasna policija - smatra Spasić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs