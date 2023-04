ON SIGURNO NE BI DIVLJAO ZA VOLANOM, NE RAZUMEM ŠTA SE DESILO: Porodica nastradalog Aleksandra totalno skrhana!

Stravična saobraćajna nesreća koja se dogodila juče u Smederevskoj Palanci odnela je sa sobom život mladića, Aleksandra Svića (18) za kojim strašno tuguju i porodica i prijatelji.

- Meni je jako teško, on je bio mnogo dobro, milo dete, nema razloga zašto ga neko ne bi voleo. Dobar sportista, dobar djak, ma samo reči hvale za njega imam- kaže jedna od rođaka nastradalog dečaka i dodaje:

- On je pošao dedi da pomogne oko kuće nešto, taj put je ravan, pregledan, uopšte mi nije jasno šta se desilo. Ne ide mi uz njega divljačka vožnja i verujem da to nije, ali neki trenutak nepažnje, to verovatno. Na ulici su sve ostali tragovi od guma kako je kočio da se zaustavi, tuga.

Podsetimo, u toj saobraćajnoj nesreći povređeni su i otac i sin, koji su bili u vozilu prekoputa Aleksandrovog, tj. vozila u koje se sudario mladić. Otac (48) koji je bio za volanom "fijata" je teško povređen i zadobio je prelom noge, dok je njegov sin pretrpeo lakše telesne povrede.

Aleksandar je vozio sa probnom vozačkom dozvolom, automobil marke "sitroen".

- Oni su jako fina porodica, niko ništa nema loše da kaže za njih, jako ljubazni ljudi. On je imao dva mlađa brata i jednog starijeg, zamislite samo tu tugu medju njima sada. Njegova majka je idalje pod šokom i jošuvek ne može da prihvati činjenicu da njega nema- kaže rođaka za Kurir.

Telo mladića biće poslato na obdukciji i radiće se analiza da se proveri da li je bio pod dejstvom alkohola ili narkotika.

