"PLAŠIM SE KRVNE OSVETE" Brat osumnjičenog Stojana za Kurir! Evo OD ČEGA STRAHUJE posle zločina u Ripnju: "Imam rok od MESEC DANA"

Jovan Ilić, brat Stojana Ilića koji je osumnjičen da je u ponedeljak ubio devojčicu N.P. (16) u Ripnju, za Kurir je rekao da se plaši krvne osvete.

- Prete mi i traže da se iselim iz kuće u roku i da mi je rok mesec dana. To zahtevaju komšije do mene, a ja nemam nikave veze s tim i odrekao sam se brata zbog toga što je to uradio - rekao je Jovan Ilić za Kurir.

Jovan nam je takođe rekao da osuđuje svog brata koji je počinio zverski zločin.

1 / 6 Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, nakon krvavog pira Stojan se bio dao u beg, ali je policija uspela da ga locira i savlada.

Njemu je po nalogu tužioca određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Telo ubijene devojčice poslato je na obdukciju.

Kurir.rs/B.T.