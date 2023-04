DOGODILO SE BAŠ NA DANAŠNJI DAN! Prijatelj Ane Volš objavio njene dosad NEVIĐENE FOTOGRAFIJE uz potresnu poruku! Pomenuo i Brajana

Brajan Volš (48), koji je optužen da je u porodičnoj kući u Kohasetu 1. januara ubio suprugu, Beograđanku Anu Volš (39) trebalo bi da se pojavi pred sudom 27. aprila. Kako prenose mediji, suđenje po optužbama da je suprugu ubio, potom raskomadao njeno telo testerom za metal i delove bacio na različite deponije, zakazano je za 10 sati.

Inače, da do voog monstruoznog čina, koji je šokirao ceo svet, nije došlo Volšova bi danas proslavila svoj rođendan!

To je potvrdio i njen prijatelj koji je na Instagramu objavio seriju fotogradija na kojima on i Ana proslavljali njen rođendan prošle godine i napisao da je to bio poslednji rođendan koji je slavila na ovoj zemlji.

- 12. april 2022. je Anin poslednji rođendan koji je slavila na ovoj zemlji. Odlučili smo da proslavimo ranije jer Ana za rođendan ne bi bila u gradu, već u Kohasetu sa porodicom. Pre nego što nas je naš konobar iznenadio parčetom rođendanske torte, imali smo lepu večeru, a onda je Ana htela da poželi želju. Želela je toliko stvari za narednu godinu. Postojala je nada da će se njena tri sina preseliti u Vašington i da će njen muž konačno biti oslobođen u julu. Postojala je nada za njen novi posao, njena ulaganja i njenu strast za životom. Ana je sanjala da će da uspe i da bude unapređena u firmi Tišman Spajer i nadala se da ćemo ponovo raditi zajedno. Postojala je nada da će njena tri sina i moj sin rasti zajedno i biti prijatelji i braća i postojala je nada da će moja porodica i ona proslaviti život u našem voljenom Vašingtonu. Ove nade su sada propale i ostalo je ono šta je moglo da bude... Anin život je bio pun teškoća ali i života; i danas ću izabrati da proslavim njen život sa svojom ženom, mojim sinom i našim prijateljima koji vole Anu koliko i mi. Zauvek ćeš mi nedostajati i zauvek negovati prijateljstvo koje nam je tako drago. Srećan nebeski rođendan, Ana. Budi i dalje sunce i mesec. Šaljem ljubav i zagrljaje gde god da je tvoj duh. Sijaj! - napisao je Anin prijatelj.

Ispod fotografija komentari samo pljušte, a ljudi su i dalje očajni što do dana današnjeg ne postoji nijedan validan argument niti dokaz koji bi potkrepio sumnje o njenom ubistvu.

MUŽU PRETI DOŽIVOTNI ZATVOR Velika porota okruga Norfolk optužila je Brajana Volša za ubistvo prvog stepena, ometanje pravde i druge optužbe, saopštilo je okružno tužilaštvo u Norfolku. Optužnicu je podigao Viši sud u Norfolku, gde je predmet prosleđen iz okružnog suda Kvinsi. Ako bude osuđen, Volšu preti kazna doživotnog zatvora. Da podsetimo, Ana Volš je nestala 1. januara iz iznajmljene kuće u kojoj je sa mužem i troje dece stanovala u Masačusetsu, a njen nestanak je prijavljen tek 4. januara kada su iz njene firme iz Vasingtona pozvali Brajana i shvatili da nije ni kod kuće.

Kurir.rs