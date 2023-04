LOMIO MU RUKE U CENTRU NOVOG SADA PRED KAMERAMA: Ivan Kontić dobio 4 godine zatvora zbog nanošenja teških povreda Mandiću

Ivan Kontić osuđen je danas u Višem sudu u Novom Sadu na četiri godine zatvora zbog nanošenja teške telesne povrede Miljanu Mandiću.

Kontić je pušten u kućni pritvor, a Ognjen Ladjanac i Luka Vukajlović su oslobođeni.

- Ovde je postupak vođen za pokušaj teškog ubistva, ali najvažnije od svega je da je sud utvrdio da Kontić nije imao nameru da ubije Mandića. Postupak je bio dug i naporan, ali nam je drago i najvažnije od svega,to što je sud utvrdio da u radnjama Ivana Kontića nema nikakve namere da ubije Mandića, kako je to sudija lepo danas rekla, a što je i odbrana isticala tokom postupka - jer vise je nego očigledno da je Kontić mogao da skače po njemu da ga sutira u glavu i gazi po glavi, međutim Kontić to nije hteo i to nije uradio - izjavila je za Kurir advokat Zora Dobričanin Nikodinović za Kurir i dodala:

- Jedino što je hteo to je da ga zaustavi u nameri da Mandić "izbuši" njega i ostale kako je pretio i zbog čega je tuča i započela i zato mu je Kontić zavrtao ruke da mu nanese bol i spreči ga da puca na njih - kaže Zora Dobričanin Nikodinović.

Podsetimo, Kontić je optužen da je 24. avgusta 2020. godine u Novom Sadu brutalno pretukao Miljana Mandića (28) iz Beograda.

Slučaj Ivana Kontića uznemirio je javnost pre dve godine kada je u medije procurio snimak na kom se vidi kako jedan mladić nepomično leži na podu, dok mu drugi lomi ruke.

(Kurir.rs)