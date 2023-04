"POTRESNI SNIMCI SE ŠIRE BRZINOM SVETLOSTI" Radulović: Deca ih gledaju i to ih podstiče na nasilje! ULOGA PORODICE JE KLJUČNA

Praznici su vreme kada se ljudi okupljaju, druže i razmenjuju čestitke i ljubav. Nažalost, to nije uvek slučaj te neretko tokom praznika čujemo priče o obračunima u podzemlju, porodičnom nasilju i slične teme koje nam pokvare raspoloženje.

Ako se ovome doda činjenica da je u nedelji koja je prethodila Vaskrsu policija imala pune ruke posla, logično je da i danas pričamo o ovoj, manje lepoj strani stvarnosti.

Sagovornik na ove teme u emisiji Puls Srbije bio je Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs.

foto: Kurir televizija

Najpre je prokomentarisao brutalno prebijanje učenika 6. razreda osnovne škole "Rade Drainac" u Borči od strane učenika 7. razreda.

- Jedino što je poznato jeste da nasilje produbljuje i izaziva novi talas nasilja. To je posebno aktuelno poslednjih godina kada imamo masovno korišćenje društvenih mreža, tik toka i instagrama i svih tih platformi. Te snimke koji su veoma potresni deca često šeruju i ti snimci se šire brzinom svetlosti. To što ljudi gledaju, nažalost podstiče novo nasilje - rekao je Radulović i dodao:

- Te crne ideje da se neko na taj način obračunava sa svojim vršnjacima je jako potresno. Dražava apsolutno mora da nađe mehanizme da to reši. Kada je reč o maloletnicima koji su sedmi i osmi razred sve što je za sada moguće preduzeti jeste u krugu porodice i školskih psihologa, ali pre svega u porodici.

- Čuli smo ženu iz ministarstva prosvete koja kaže da tu Ministarstvo nema mehanizma da reaguje. Ukoliko se učenik isključi iz škole to onda povećava rizika da se on nađe na ulici i da postane još veći prestupnik. Postoje i kriminalne grupe koje vrbuju svoje članove još od malih nogu, i zato je ministarstvo pažljivo u merama koji donosi. Ukoliko porodica ne može da adekvatno odreaguje situacija je veoma opasna.

Zatim se osvrnuo na monstruozno ubistvo šesnaestogodišnje devojčice i Ripnju:

- Odbrana ubice jeste na prvu loptu sramna, ali ne treba se zbog toga posebno uzrujavati, jer je to verovatno savet advokata da se brani na taj način. On je ispričao pred sudijom da ga je devojčica provocirala u kolima što je besmisleno. Cela poenta je da li postoji preventiva i naznake da takav zločin može da se dogodi. Imamo tu tragediju da neko sa strane ko nikada nije bio deo te porodice dolazi da uništi te ljude.

foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

Konstatovao je da je bavljenje crnom magijom već bilo dovoljan razlog za prijavu nadležnim organima:

Još jednom apelujem da čim se uoče naznake nečega što bi moglo da ekslira u ovakav zločin to treba prijaviti nadležnim organima. Konkretno u slučaju zločina u Ripnju, mi znamo da se ubica bavio crnom magijom i da je pio neku vodu sa groblja koju mu je davala vračara. Ne možemo znati šta je on sebi uvrteo u glavu, ali to je već alarm da nešto loše može da se dogodi.

