"KAD NEKO POGINE, KASNO JE ZA IZVINJENJE" Jevtić za Kurir TV o problemima beogradskih motociklista: VOZAČI SU ODSUTNI I AGRESIVNI

U ponedeljak je u 30 evropskih zemalja, koje su članice Evropske mreže saobraćajnih policija (ROADPOL), počela međunarodna akcija usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine, koja će trajati do 23. aprila. Pojačana kontrola saobraćaja, kako kažu u saobraćajnoj policiji, svakako se odnosi i na vozače motora, mopeda i skutera.

U martu ove godine tokom samo nekoliko dana lepog vremena poginula su tri vozača motocikala i dva vozača mopeda. O tome kako biti odgovorniji, a samim tim i bezbedniji u vožnji motocikala, govorio je Vladimir Jevtić, ekspert za bezbednost motociklista.

- Svi znaju za brzinu i za alkohol i to bi bili neki uobičajeni razlozi nesreća koje se događaju. Nakon korone mi, međutim, govorimo o nekim faktorima rizika koji nisu postojali do sada kakav je recimo odsustvo misli vozača. Čini mi se da pola Beograda, prati fejsbuk i instagram dok vozi, a polovina se javlja. Ili lutaju u nekim svojim mislima. To je onaj momenat koji je najopasniji za vozača; vi vozite na "autopilotu", desi se problem i vaš mozak nije u stanju da ga detektuje. To nažalost može biti i dete ne pešačkom prelazu - rekao je Jevitć.

Kao posebno izražan faktor istakao je agresiju vozača:

- Drugi faktor rizika koji je možda i izraženiji jeste agresija. Čini mi se da vozačima jako malo treba da pobude agresiju u sebi. Tog momenta kreće svađa, podiže se nivo kotrizola i vi ništa ne vidite osim tog čoveka sa kojim se svađate. Razlozi su brojno, nedostatak parkinga, veliki broj vozila u gradu i gužva. Prosečno putovanje u Beogradu u jednom smeru je preko 40 minuta. Ljudi se moraju naoružati strpljenjem - smatra Jevtić.

Objasnio je zbog čega su u saobraćaju naročito ugroženi motociklisti.

- Ne uočavaju ih vozači na vreme jer su gabaritno manji, ne pozicioniraju se dobro i i onda se sve završava rečenicom "Izvini nisam te video, otkud ti tu?" Tada je, međutim, kasno za izvinjenje - kaže Jevtić

