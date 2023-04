VELIKI UDARAC ZVICERU: Uhapšeni vrbovali plaćenike iz Kraljeva da ubijaju za kavčane i vračarce

U velikoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa BIA i Tužilaštvom za organizovani kriminal uhapšeno je šestoro osumnjičenih koji se navodno dovode u vezu sa kavačkim i vračarskim klanom. Prema nezvaničnim informacijama, Predrag P. (27), Danilo T. (29), Dejan R. (27), Bogdan D. (29), Ognjen D. kao i jedina uhapšena žena, Aleksandra Č. (29), sumnjiče se da su za odbegle vođe Radoja Zvicera i Nikolu Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, angažovali plaćene ubice! Aleksandri Č. se na teret stavlja da je bila član organizovane kriminalne grupe. kao i da je učestvovala u pokušaju teškog ubistva i dva krivična dela izazivanja opasnosti.

Načelnik Đuran

Akcija izvedena u najvećoj tajnosti

Načelnik službe za suzbijanje kriminala Nemanja Đuran izjavio je juče gostujući na RTS-u da je akcija hapšenja sprovedena u najvećoj tajnosti, kao i da je samo mali broj ljudi znao za pripremu hapšenja. - Lica koja su naslonjena na ove dve organizovane kriminalne grupe su privedena, kod njih je pronađena veća količina oružja, droge, municije. Oduzeto je tom prilikom i preko 30 luksuznih vozila, preko 30 luksuznih satova za koje verujem da ćemo utvrditi da potiču iz nekih krivičnih dela - objašnjava Đuran. Analizom ubistava koja su se dogodila u prethodnom periodu, kako navodi, došlo se do podataka da je najviše počinilaca iz Kraljeva ali i do zastrašujućeg podatka o starosti uhapšenih, jer je reč o mladima koji postaju plaćene ubice. - To su ljudi koji se vrbuju od strane visokorangiranih članova organizovanih kriminalnih grupa da izvrše ta najteža krivična dela za neka vrlo mala novčana sredstva ili ih zaduže za drogu, kockarski dug i onda su oni primorani da li da pruže logistiku ili da budu direktni izvršioci tih krivičnih dela - navodi Đuran.