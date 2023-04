KURIR OTKRIVA! SESTRA UBICE ALEKSANDRA ŠARCA PALA S "KAVČANIMA": Ilić ga maskiran izrešetao u beogradskom tržnom centru

Aleksandra Č.(29) iz Kraljeva, koja je u utorak jedina ženska osoba među 65 uhapšenih u velikoj akciji policije i Tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu, rođena je sestra "kavčanina" Lazara Ilića (25), saznaje Kurir!

Podsetimo, Ilić se tereti da je 2020. likvidirao Aleksandra Šarca u TC "Ušće", a optpužen je da je 2021. pokušao da ubije Marka Ljubišu Kana, visokopozicioniranog "škaljarca".

lazar ilić osumnjičen da je ubio šarca, optužen da je pokušao da ubije kana foto: Kurir

Dešifrovan Skaj

Aleksandra je da, podsetimo, lišena slobode u utorak sa još nekoliko pripadnika kriminalne organizacije koju su kako se sumnja, predvodili odbegli Radoje Zvicer, vođa "kavačkog klana", i Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, koji je označen kao vođa ogranka "kavčana", takozvane vračarske grupe. Ovoj kriminalnoj grupi pored droge i oružja, na teret se stavlja i da su pokušali da otruju bivšeg saradnika Strahinju Savića (26) u pritvoru u Spužu, i to tako što bi ubrizgali cijanid u ručak koji mu je u zatvor redovno nosila sestra.

nikola vušović, radoje zvicer i lazar ilić foto: MUP RS

- Istražitelji su u saradnji sa Evropolom uspeli da dešifruju Skaj aplikaciju i tako otkriju da se u Spužu sprema brutalan zločin. Savić se našao na meti svog klana posle hapšenja zbog pokušaja ubistva Marka Ljubiše Kana u januaru 2021. u Budvi. U grupi je označen kao "cinkaroš" jer je odmah inspektorima dao svoju šifru od Skaj telefona i tako razotkrio klan. Zvicer je nakon toga, kako se sumnja naručio njegovo ubistvo - kaže Kurirov izvor.

- Zvicer je, kako se sumnja, sa Vuševićem organizovao grupu koja je planirala ubistvo, ali je on propao. U ekipi koja je trebala da realizuje ove planove bila je i kako se sumnja, Lazareva rođena sestra Aleksandra. Za sada nije poznato kako i na koji način je Lazareva sestra sudelovala u ovoj kriminalnoj grupi, kao i koje je bilo njeno zaduženje.

Kraljevačka veza

Prijateljstvo i saradnja Kraljevčana Strahinje Savića i Lazara Ilića datira odavno. Označeni su kao pripadnici "vračarske" grupe, koja je u novembru prošle godine uhapšena.

zaplena tokom akcije mup i tok-a foto: MUP

- Ilić i Savić su zajedno uhapšeni u Budvi zbog pokušaja ubistva "škaljarca" i prijatelja Luke Bojovića, i to u vreme kada su Veljko Belivuk i Marko Miljković bili kod Zvicera na babinama. Savić je nakon što je nadležnima dao kriptovani telefon, zbog kog je kako se sumnja, pala "vračarska" grupa u novembru 2022., prvo je detaljno opisao zločin u kom je učestvovao, ali je to kasnije pred sudom negirao - kaže sagovornik. Crnogorski mediji tada su naveli i da je Savić detaljno ispričao u kakvom odnosu je bio s Ilićem.

- Lazar Ilić mi je dao kriptovani telefon i rekao mi da ću za njega "morati nešto da odradim kada za to dođe vreme". Pristao sam na to jer sam mu dugovao 10.000 evra na kamatu. Ilić me je ubacio na Skaj grupu u kojoj su bili Nikola Vušović i Pirana - rekao je tada Savić, a prenose crnogorski mediji.

Otrov u CZ

Međutim, pred sudom je izjavio da je prošao torturu u policiji i da je zbog toga lažno priznao i optužio i druge pripadnike grupe. "Kavčanima" ovo nije prvi put da nekog planiraju da ubiju po istom receptu kao i Savića, pa je tako Zvicer 2019. organizovao "vračarce" da otruju cijanidom šefa škaljarskog klana Jovana Vukotića u Centralnom zatvoru u Beogradu.

Ko je Lazar Ilić Debeo kriminalni dosije Kraljevčanin Lazar Ilić je u oktobru 2020. godine u Tržnom centru "Ušće" sa više hitaca maskiran kačketom i hiruškom maskom preko lica upucao Aleksandra Šarca, pripadnika "Pink pantera" i bliskog saradnika suparničke ekipe, "škaljarskog klana". ilić maskiran izrešetao šarca, pa pobegao foto: Kurir, Printskrin/Instagram - Ilić je prišao Šarcu s leđa i ispalio više hitaca u njega iz "berete" sa prigušivačem, a potom pobegao. Napad na "pink pantera" snimile su i nadzorne kamere, a Ilić je pobegao i pištolj bacio u žbunje u blizini TC "Ušće".Šarac je od posledica ranjavanja preminio nakon devet dana u bolnici. - podseća izvor iz istrage: - Identifikovan je po specifičnom hodu, a odranije je poznat policiji po brojnim krivičnim delima. U Ilićevom dosijeu nalaze se krađe, teške krađe, nelegalno držanje oružja, nanošenje lakih povreda, a uglavnom je obijao trafike i krao vozila. Poznat je po tome što je kao maloletnik krao obuću iz dvorišta, a izbo je čoveka zbog svađe oko toga ko će prvi u toalet.

(Kurir.rs - Ekipa Kurira)