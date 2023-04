KO JE MISTERIOZNI BELIVUKOV VOJNIK ČIJE IME SE NE IZGOVARA: Đeneral je bio upleten u sve poslove klana, ali ga nema na optužnici

Nikola Spasojević, dojučerašnji pripadnik klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji je odlučio da sarađuje sa Tužilaštvom za organizovani kriminal u zamenu za blažu kaznu, još jedan je u nizu članova klana koji je govorio o izvesnom "Đeneralu" ili "Dedi", muškarcu koji je bio upleten u sve poslove klana ali njegovo ime niko naglas do sada nije izgovorio, niti se našao u bilo kojoj optužnici podignutoj protiv članova ove grupe.

Organizovanoj kriminalnoj grupi pod vođstvom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića trenutno se pred Specijalnim sudom u Beogradu sudi zbog sedam ubistava, otmice, silovanja i drugih teških krivičnih dela. Iako se na crnom spisku ove grupe našlo sedam imena žrtava, veruje se da je on znatno duži i da je ova kriminalna grupa ubijala i van granica naše zemlje.

foto: Zorana Jevtić, Dado Đilas

Okrivljeni saradnici Bojan Hrvatin i Srđan Lalić završili su svoje izlaganje, a sada mračne tajne klana otkriva Nikola Spasojević, kum Marka Miljkovića i nekadašnji telohranitelj i vozač repera Stefana Đurića Raste. Kao što su to učinili i Hrvatin i Lalić ranije, i Spasojević je u sudnici, pored ostalog, govorio o izvesnom „Dedi“ ili „Đeneralu“, čoveku čije se ime ne nalazi u optužnici protiv ove grupe, niti je njegovo ime ikada pomenuto.

Govoreći o tome kako je prenosio drogu za račun kriminalne grupe, Spasojević je ispričao da je u tome učestvovao zajedno sa Đeneralom.

foto: Nemanja Nikolić

„To sam radio tako što bi me Veljko pozvao da odem do Šeprtlje da pokupim i da odnesem sa Dedom, Đeneralom, do stadiona. Tu je postojala prostorija, koja je gore imala šupljinu i u njoj se držala droga. Na stadionu Partizana su se i razmeravale količine za klubsku prodaju. To kad kažem, mislim na to gde god smo radili obezbeđenje, Đeneral je razmeravao kokain i mešao sa nekim miksom, i dalje nosili u klubove kao što je Gotik, Fristajler, Temperament, Ona moja, na Vračaru“, rekao je on.

Još jednom ga je pomenuo govoreći u ubistvima koje je grupa organizovala u Grčkoj, rekavši da je uloga Đenerala bila da pokupi Belivuka po dolasku u Srbiju, nakon izvršenih likvidacija Stevana Stamatovića i Igora Dedovića.

„Zadužen za kokain“ Govoreći o tome kako je droga cirkulisala i kroz Partizanov stadion u Humskoj, gde je kuhinji takozvanog bunkera napravljeno nešto poput laboratorije za prepakivanje narkotika, Srđan Lalić se prisetio kako je jednom prilikom učestvovao u pratnji 40 kilograma droge koju je na stadion poslao Radoje Zvicer. „Ja sam sa Markom učestvovao u pratnji tog kokaina, za kokain je bio zadužen Nenad, zvani Deda, koji je na Skaju bio Đeneral. To je bilo možda dva meseca pre hapšenja“, dodao je Lalić.

Kako je ranije ispričao okrivljeni Vojislav Đorđević govoreći u prostorijama Partizanovog stadiona kada je, kako se navodi u optužnici, navodno došlo do trodnevnog silovanja i maltretiranja I. S. Ispričao je da je u prostoriju, koja je služila za noćenje, u jednom trenutku ušao „Deda“, osoba koju jedino nije oslovio punim imenom i prezimenom, kao ni ostali okrivljeni. Kaže za njega da je stariji čovek, da ima oko 50 godina, i da je „aritmičar“.

O misterioznom „Dedi“ govori i Vladimir Dimitrijević, pomenuti Šeprtlja, vlasnik auto-servisa u naselju Braće Jerković koji je, po sopstvenom priznanju, povremeno popravljao automobile Belivuka i ekipe, ali i čuvao kokain koji bi mu ostavljali drugi članovi ekipe. I on ga pominje u kontekstu osobe koja povremeno dolazi, odlazi, ostavlja ili uzima kokain.

foto: Zorana Jevtić

Ipak, Đeneralovo ime nije se nijednom pomenulo u optužnici koju je Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo protiv ove kriminalne grupe, niti bilo kojoj drugoj optužnici podignutoj protiv njenih saradnika. Do sada niko okrivljene saradnike nije pitao kako se Deda zove, a da li će to neko učiniti, ostaje da vidimo.

Kurir.rs/Nova