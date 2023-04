TAJNI ŽIVOT BRAJANA VOLŠA, ZLOSTAVLJAO JE ANU I VOLEO LUKSUZ! Prijatelji raskrinkali muža Srpkinje pred suđenje za njeno ubistvo

Brajan Volš, koji bi danas trebalo da iza|e pred sud u Nortfolku u SAD zbog optužbi da je u Novogodišnjoj noći ubio svoju suprugu Beograđanku Anu Volš (39) u njihovoj kući u gradu Kohasetu u Masačusetsu, pa njeno telo raskomadao i bacio u smeće, ne prestaje da intrigira američku, ali i srpsku javnost, a gotovo svakodnevno isplivavaju detalji o njegovom žvotu!

Američki mediji su pred zakazano ročište objavili razgovore sa Brajanovim bivšim prijateljima, koji su ga opisali kao misterioznog čoveka, koji je uživao u luksuzu i hvalio se svojim bogatstvom, iako niko nije znao čime se on tačno bavi i kako zarađuje za takav život.

foto: Profimedia, Facebook

- Brajan je imao veliku potrebu da bude u centru pažnje i osoba kojoj su svi morali da se dive i da mu budu zahvalni - govore za američki list Boston Volšovi bivši prijatelji. Kako navode, on je često organizovao večere u skupocenim restoranima, koje nije mogao svako da priušti.

Oni koji su imali priliku da zavire u Brajanov, kako su naveli, tajni život, opisali su kako se on ponašao.

- Brajan je bio opterećen luksuzom i komforom. Ogromne količine novca, hiljade dolara, je trošio na egzotične večere u elitnim restoranim i hotelima. Uvek je insistirao da on to plati, a dok su trajale te večere, on je voleo da bude glavna zvezda večeri - opisuju prijatelji Volša.

- Upoznao sam Brajana jedne večeri, kada je on napravio ra~un u restoranu u kom sam tada radio preko 6.000 dolara. Kada je došlo vreme da se plati, Brajan je imao problema sa karticom i nije mogao da plati. Kako bi nas osigurao da će izmiriti račun, ostavio je svoj "breguet" sat kao zalog i vratio se sledećeg dana da plati svoj račun u gotovoini. Dao je 2.000 dolara više, da izgladi stvari - ispričao je za magazin Boston još jedan poznanik osumnjičenog za ubistvo žene i dodaje:

- Drugi put, Brajan nas je odveo na večeru kod Čarlija Trotera u Čikagu i kupio bocu vina od 25.000 dolara.

Prijatelji govore i da oni zapravo nisu znali čime se Brajan konkretno bavi, jer je on uvek izbegavao tu temu i davao im kontradiktorne odgovore.

foto: Facebook, Printscreen Twitter

Kako kažu, često je spominjao da se bavi umetnošću, ali da nikada nije pričao o svojim radovima niti projektima koji su mu omogućavali život na visokoj nozi.

Međutim, kako svaka priča ima dve strane, koliko god se Brajan predstavljao kao pripadnik elite, imao je skrivenih finansijskih problema koji su vremenom počeli da isplivavaju na površinu.

-Uglavom je pričao da se bavi umetnošću, a takođe je tvrdio da su on i cimer sa fakulteta prodali Ekpedia-u uslugu prodaje avio karata za oko 200 miliona dolara kada je bio u dvadesetim godinama. U nekim slučajevima pričao bi i kako je novac zaradio na naftnim poljima Papue Nove Gvineje i poluostrva Jukatan - dodaje prijatelj.

Ispostaviće se da je Brajan Volš običan prevarant.

- Voleo je da se na njega gleda kao na hedonistu koji troši silan novac na raskošna putovanja i uživanje, te nije gledao cenu kada su te stvari u pitanju, a baš takav imidž mu je pomogao u kovanju prevara nad drugim ljudima.

Naime, Volš je optužen za prevaru velikog broja kupaca umetničkih slika, koje su bile kopije. Takođe, optužen je i za falisfikovanje očevog testamenta - podsetili su izvori.

Lažan život U ozbiljnim problemima Neki prijatelji su spominjali i da se previše Brajan Volš zaduživao, kao i da je veoma sumnjivo što nikada nije pozivao prijatelje u svoju kuću, te kako se sve izdešavalo sa njegovom ženom, tajni žvot Brajana Volša polako isplivava svima na videlo. - Kada je optužen zbog prevare sa faslsifikovanim slikama Endija Vorhola, razgovarali smo četiri sata. Rekao mi je da je ceo njegov život lažan, priznao mi je da se bavi prodajom falsifikata, a ne trgovinom umetninama kako je svima pričao. Bio je poprilično uznemiren jer je zapao u ozbiljne pravne probleme- priseća se njegov prijatelj.

Ana se žalila Brajan me zlostavlja! Da li je Brajan uspeo ljude da prevari samo za svoj finansijski status ili je pak sve vreme folirao i srećan brak sa Anom, većini njegovih prijatelja još uvek nije jasno. Svima su oduvek izgledali kao zaista srećan par, pogotovo jer ga je Ana uvek opisivala kao idealnog muškarca za nju i ljubav svog života. Međutim, tokom njihovog zabavljanja, dok je Ana živela u Vašingtonu, prijavila je policiji da joj je dečko iz Bostona pretio da će ubiti nju i njene prijatelje. Nikada nije navela ime Brajana i nikada nije pokrenula formalne optužbe. U međuvremenu, 2014. Ana je rekla da ju je Brajan zlostavljao. U tekstualnoj poruci Brajanovom bliskom prijatelju iz restorana, požalila se da je Brajan nasilan prema njoj. (Kurir.rs - J. K.)