UNAKAZIO ME OD BATINA I ISTERAO IZ KUĆE! Uhapšeni Belivukov drug i Miljkovićev kum tukao i ženu, za Kurir opisala TORTURU (FOTO)

Muškarac S. M. (42), koji je uhapšen u nedelju u Beogradu, zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici kada je svojoj polubraći slomio nos i lobanju, je kum Marka Miljkovića, ali i prijatelj Veljka Belivuka, saznaje Kurir.

Podsetimo, drama se dogodila u nedelju u porodičnom dvorištu na Čukarici, gde je S. M., kako je njegov brat I. M. potvrdio za Kurir, prvo namamio braću, a onda ih pretukao. Osumnjičenom se na teret stavlja da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje oružje i nasilje u porodici.

veljko belivuk, s.m. i marko miljković foto: Kurir.rs

Da je Belivukov i Miljkovićev drug bio nasilan i prema drugim članovima svoje porodice za Kurir je potvrdila i njegova supruga J. M., koju je, prema njenim rečima, zverski pretukao u avgustu prošle godine i isterao je iz kuće.

- Strašno je ovo što je S. M. uradio svojoj polubraći koji ga ničim nisu izazvali. On je dan pre toga počeo da im preti da će ih ubiti jer je umislio da su nam oni navodno zlostavljali decu, što je potpuno suludo i netačno - kaže J. M. i dodaje:

s.m. u avgustu pretukao ženu j. m. foto: privatna arhiva

- S. M. je čovek koji poslednje dve godine nije priseban, jer konzumira drogu sa steroidima i ima prebačaje u kojima ne zna za sebe. Tog dana je i mom ocu slao preteće poruke, zvao ga i pretio, a nije zaobišao ni mene, neprestano me je zvao. Na kraju je svoj bes iskalio na svojoj polubraći I. M. i L. M., koje je namamio da dođu kod njega.

Kako navodi naša sagovornica, za nedeljnu dramu saznala je nakon što je policija uhapsila njenog bivšeg muža.

unakazio je od batina foto: privatna arhiva

- Došla sam kući i videla kako su braća pretučena, bilo je jezivo i strašno. Sve to me vratilo u period kada je S. M. počeo mene da maltretira malo po malo i da mi uništava život - priča naša sagovornica:

- Dve godine sam trpela nasilje, on više nije ista osoba i u pitanju je čovek koji je hodajuća opasnost! Maltertirao me je, pretio da će me ubiti, a u avgustu sam bila sva modra. Unakazio me je od batina i sa decom izbacio iz kuće i doveo ljubavnicu.

imala brojne povrede po telu foto: privatna arhiva

Kako tvrdi, osumnjičeni je često pretio i drugim ljudima. - Jednom je prebio i poštara za kog je mislio da ga varam s njim. Tražio je i otkup od ljudi koje je uhvatio u vrtlog svojih ideja - kaže J. M. i dodaje "da je bio spreman na sve da se dočepa novca".

Nesrećna žena kaže da je sada odlučila da ode u Sigurnu kuću i tamo potraži zaštitu, jer živi u neviđenom srtrahu od svog bivšeg muža, koji je trenutno u pritvoru.

osumnjičeni s.m. foto: Privatna Arhiva

- Ne znam šta će biti kad izađe. Svi se plašimo, jer on je i ranije hapšen, ali bi se svaki put brzo našao na slobodi - priča ona.Podsetimo, Veljko Belivuk i Marko Miljković nalaze se u pritvoru od 4. februara 2021. i trenutno im se sudi za sedam ubistava i druga krivična dela.

- Miljkoivć je, inače, kristio dete S. M. - navodi izvor.

Braća S. M. imaju brojne povrede nakon što ih je napao i pretukao

1 / 4 Foto: Privatna arhiva

Opisao krvavi napad Vitlao je pištoljem, pa nas izudarao I. M., polubrat uhapšenog S. M., je u ispovesti za Kurir opisao kroz kakav pakao je prošao u nedelju. Takođe, ispričao je i da je S. M. prvo "tražio novac za neki posao", a potom njega i brata namamio da dođu kod njega. osumnjičeni s.m. foto: Privatna Arhiva - S. M. je bio go do pojasa i vitlao je pištoljem kada smo se približili kući. Udario me je pištoljem u glavu i krv je počela da mi lije niz lice. Nije mogao da se obuzda, brata je isto tukao. Pobegao je, a posle je uhapšen. Mi se bojimo da će ga pustiti iz pritvora kao i do sada - rekao je povređeni I. M.

(Kurir.rs - Ekipa Kurira)