"ANA I JA SMO BILI U VEZI, POSTALO JE OZBILJNO"! Svi se pitaju ko je misteriozni čovek s kojim je Srpkinja PRE SMRTI IMALA AFERU?

Nakon što je u četvrtak u sudu u Norfloku održano ročište Brajanu Volšu, optuženom za ubistvo supruge Ane, rođene Beograđanke, otkriveno je da je ona imala ljubavnu aferu sa svojim prijateljem iz Vašingtona, sa kojim je u novembru, za Dan zahvalnosti, otputovala u Irsku i tamo provela nekoliko dana!

Ana Volš foto: Printskrin/Instagram

Kako prenose američki mediji, policija je tokom istrage ubistva saslušala tog čoveka, za koga je i Brajan sumnjao da je njen ljubavnik.

Poverila se drugarici

- On je priznao da je neko vreme u vezi sa Anom i da su za Dan zahvalnosti putovali u Dablin, kao i da je njihova veza postala poprilično ozbiljna - prenose mediji.

Na suđenju je otkriveno i da je Brajan u decembru posumnjao da ga žena vara sa prijateljem iz Vašingtona, zbog čega je skrinšotovao slike sa njegovog Instagrama i 26. decembra rekao svojoj majci da angažuje privatnog detektiva da ih prati.

- Samo dan kasnije, on je na ajpedu svog sina pretraživao kako da se razvede. Interesantno je i to da je Ana, 28. decembra, samo četiri dana pre svoje smrti, prijateljici u Vašingtonu rekla "da će ostaviti Brajana i da će se sa njihovo troje dece preseliti u Vašington". Ana je, prema rečima prijateljce, bila vrlo uznemirena i emotivna dok je to govorila, a rekla joj je i da će Brajan sigurno morati da ide u zatvor, pošto je u to vreme bio u kućnom pritvoru zbog prodaje lažnih Vorholovih slika, kao i da mu je jasno stavila do znanja šta namerava da uradi - pišu američki mediji i dodaju da je Ana imala i životno osiguranje od 2, 2 miliona dolara, a da je Brajan u slučaju njene smrtio bio jedini korisnik polise.

Brajan Volš u sudnici foto: Youtube/WCVB Channel 5 Boston

Tako se klupko misterioznog zločina, koji je u januaru potresao Ameriku, ali i Srbiju, odmotalo.

Podsetimo, Ana Volš je, prema navodima tužioca, ubijena 1. januara nakon dečeka Nove godine u njenoj i Brajanovoj kući u Kohasetu u Masačusetsu.

- Brajan je Anu pretukao nasmrt, zatim je njeno telo raskomadao i bacio na deponiju. Telo nije nađeno, ali su nađeni tragovi Anine krvi i nož u podrumu kuće, dok su na deponiji nađeni delovi njene odeće, vakcinalni karton na njeno ime, krvavi peškiri, kao i testera sa DNK tragovima Brajana i Ane - navode izvori.

Takođe, sada su isplivale i nove fotografije Brajana Volša, koje su nastale 3. i 4. januara. Ana je u to vreme već bila mrtva, a njen nestanak je prijavio njen poslodavac tek 4. januara kada nije došla na posao, dok je Brajan lagao njihove prijatelje, a potom i policiju, da je ona još 1. januara hitno otputovala u Vašington jer su je zvali sa posla.

Fotografije kao dokaz

- Na jednoj od fotografija vidi se kako kupuje stredstava za čišćenje u prodavnici . Tu su i velike kante, testera, čekić i zaštitno odelo. Kolica su bila puna, a on ih maskiran crnom hirurškom maskom jedva gurao - navode mediji. Takođe, postoje i fotografije na kojima se vidi kako Brajan tegli veliku crnu kesu za smeće do kontejnera, samo nekoliko sati nako što je, kako to navodi tužilaštvo, Ana ubijena.

foto: Quincy District Court

Nakon što su američki mediji objavili da je na suđenju obelodanjeno da je Ana htela da ostavi muža i da je imala ljubavnika, svi se pitaju ko je misteriozni čovek iz Vašingtona.

- Ana je često govorila o Brajanu kao o ljubavi svog života, i da je to bila ljubav na prvi pogled. Sada smo malo zatečeni ovim novim otkrićem. Ne bismo ni mogli da poverujemo u to da nismo pročitali da je taj čovek priznao u policiji da su bili u vezi i da je postalo ozbiljno - kažu pojedini Anini prijatelji.

foto: Privatna Arhiva

Međutim. ispostavlja se da nije bilo sve kao što je izgledalo. Kada je izašla informacija da je Ana imala aferu sa drugim muškarcem i da je zapravo sa njim provela Dan zahvalnosti u Dablinu, mesec dana pre nego što je ubijena, javio se i njen ljubavnik policiji.

On je izjavio da je bio mesecima u vezi sa Volšovom i da je njihov odnos postajao sve ozbiljniji.

Kako prenose američki mediji, i Brajan je sumnjao da se tu nešto dešava i da njegova supruga ima drugog muškarca. Kako bi potvrdio svoje sumnje, u dogovoru sa majkom Dajanom, ona je angažovala privatnog detektiva koji će da je proveri, a on joj je poslao slike sa instagram profila muškarca iz Vašingtona za kojeg sumnja da je ljubavnik.

foto: Instagram/anawalshe

Nakon što je obelodanjeno da je Ana prvo nestala, a potom i da je ubijena, mnogi njeni i ženski i muški prijatelji su govorili za medije i objavljivali na društvene mreže fotografije sa njom, kao i srceparajuće poruke.

Nakon što je objavljen nestanak, njen najbolji prijatelj, Abdala Almutari, se više puta oglasio na društvenim mrežama gde je govorio samo lepe reči o njoj i njihovom odnosu.

- Trudi se da budeš optimista! Ana volim te! - samo je jedna od emotivnih poruka koje je Abdala posvetio voljenoj prijateljici.

Ana sa najboljimk prijateljem foto: Instagram/itookthatshot

Izjavio je i da su oni prijatelji već dvanaest godina,kao i da je ona jedna neverovatna osoba i da mu svaki dan nedostaje kada dođe u kancelariju.

Uz lepe poruke, Abdala je delio i zajedničke slike i snimke, kako iz kancelarije gde se gađaju jastucima, tako i fotografije gde su širokih osmeha na svečanim večerama po luksuznim restoranima.

foto: Facebook/Ana Walshe

Četiri meseca nakon njenog nestanka, ona bi proslavlja svoj rođendan, te je to bio još jedan razlog da je prijatelj pomene na društvenim mrežama i ponovo kaže po koju lepu reč o njoj:

- 12. april 2022. je Anin poslednji rođendan koji je slavila na ovoj zemlji. Odlučili smo da proslavimo ranije jer Ana za rođendan ne bi bila u gradu, već u Kohasetu sa porodicom. Pre nego što nas je naš konobar iznenadio parčetom rođendanske torte, imali smo lepu večeru, a onda je Ana htela da poželi želju... Postojala je nada da će se njena tri sina preseliti u Vašington i da će njen muž konačno biti oslobođen u julu.. Postojala je nada da će njena tri sina i moj sin rasti zajedno i biti prijatelji i braća i postojala je nada da će moja porodica i ona proslaviti život u našem voljenom Vašingtonu. Ove nade su sada propale i ostalo je ono šta je moglo da bude...

foto: Instagram/itookthatshot

"Ana i ja završili smo sa sređivanjem njenog novog doma u Vašingtonu i nismo mogli da budemo srećniji znajući da će njena i moja porodica najzad odrastati zajedno", jedna je od Abdulinih objava na instagram profilu.

