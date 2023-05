GODINU DANA OD TRAGEDIJE U KOJOJ JE STRADAO LUKA (15): "Naš život tada gubi smisao, ostavio nam je u amanet da se BORIMO"!

"Na dan Lukine godišnjiceprezentovana je fondacija "Luka Jovović" koja je osnovana u čast mog stradalog brata", kaže za Kurir Dijana Jovović čija je porodica juče obeležila godinu dana otkako je Luka stradao u saobraćajnoj nesreći!

Luka (15) je, da podsetimo, poginuo 30. aprila prošle godine u saobraćajnoj nesreći kada je na njega, dok je bio na motoru, kolima naletela devojka (23) u selu Ratkovo kod Odžaka.

- Borba naše porodice počinje 30. aprila 2022. godine kada je stradao dečak od 15 godina na koga je nesavestan vozač naleteo i nije pružio mu pravovremenu prvu pomoć. Borba je trajala narednih devet dana, ali njegovo mlado srce nije izdržalo. Naš život tada gubi smisao jer sa sobom odnosi polovinu naših srca i duše, a ostavlja nam u amanet da mu svetlimo obraz i borimo se istinu i pravdu - kaže Lukina sestra Dijana za Kurir.

Kako nam kaže Dijana, od kada se vodi ovaj postupak Lukina porodica je nezadovoljna načinom rada i primene zakona u našoj zemlji, kao i kaznom za počinioce koja je, kako kaže, neadekvatna.

- Naš slučaj nije jedini, a porodice kroz to prolaze uglavnom same, prepuštene same sebi, utapaju se u bolu i nedevoljno psihički jake ostaju neme na sve te izrečene presude. Tuga i bol uglavnom budu neizmerni ne samo zbog nepravde već zbog celog društva i sistema koji te ostavlja na milost i nemilost da tumaraš - kaže nam Dijana i dodaje:

- Žrtva sobraćajnih nesreća nisu samo oni koji stradaju, već i oni koje su ostavili iza sebe i tako se i stvorila ideja o fondaciji. Shvatili smo da moramo da uzememo stvar u svoje ruke.

Kako je Lukina sestra objasnila, njihova fondacija pruža podršku porodicama čiji su članovi stradali u saobraćajnoj nesreći, deli pravne savete, moralnu i finansijsku potporu.

- Imamo u plano što veća okupljanja i po većim gradovima širom Srbije jer smatram da je naš cilj važan za sve. Mi našu decu ne možemo da vratimo, ali možemo da spasimo neko drugo dete. Cilj da probudimo svest građana i borimo za pravdu svakog tog nastradalog deteta - kaže Dijana.

Ona dodaje i da se na putevima Srbije svakodnevno događaju saobraćajne nezgode, a da je na godišnjem nivou to oko 34.000.

- Najčešće žrtve saobraćajnih nezgoda su lica od 15 do 30 godina, zato želim da ukažem na to koliko je važno ovo što mi sada radimo. Uradićemo sve što možemo putem peticija i podrške građana da se zakon o bezbednosti saobraćaja izmeni - kaže Dijana i dodaje:

- Cilj je da se bezbednost u saobraćaju vrati u centar interesovanja javnosti!

Dijana nam je ispričala da je njen brat živeo kratko, ali da je ostavio veliki i neizbrisiv trag.

- Ostavio nam je obavezu da se borimo, kako za njega tako i za svu nevinu decu koja su stradala. Nama je stala dužnost da se sazna istina i da imena naše dece budu upisana u anale i kroz vreme - kaže nam Dijana koja se zahvalila svima koji su njenoj porodici pomogli, Igoru Juriću iz Fondacije Tijana Jurić, Avramu iz Fondacije Lazarica, Fondaciji Čepom do osmeha i svim porodicama koje su došle na skup!

