"BIO BIH U DUNAVU, POJELE BI ME RIBE DO SADA"! Miljkovićev kum priznao: Mislio sam da će me samleti u mašini (UZNEMIRUJUĆE)

Nikola Spasojević, doskorašnji pripadnik organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji je u zamenu za blažu kaznu odlučio da tajne klana oda tužilaštvu, po svemu sudeći je strahovao za svoj život, pa je moguće da je upravo to jedan od razloga zbog kog je izdao svoje "kolege". Kako je i sam ispričao u sudnici Specijalnog suda, u više navrata je mislio da je sledeći na listi za odstrel upravo on.

Spasojević je bio jedan od prvih pripadnika klana koji su odlučili da sklope sporazum o priznanju krivice i otkriju detalje o tome kako je grupa funkcionisala i na koji način su izvršavali krivična dela. Pored ubistava koja su u optužnici, govorio je i o zločinima za koje optužuje kriminalnu grupu, poput ubistva Vastimira Miloševića na tramvajskim šinama u Beogradu. Spasojević tako, recimo, tvrdi da ga je Marko Miljković slao kod Miloševića sa voćem, kada je ovaj bio bolestan, da bi što pre ozdravio, kako bi izašao napolje i da bi ga što pre ubili.

Istakao je i da su ga Belivuk i Miljković naterali da ide da izjavi saučešće Miloševićevoj supruzi kako ne bi bio sumnjiv.

Na Miljkovićevo pitanje u sudnici Specijalnog suda u Beogradu, da li bi se sam prijavio pred sudom da nije uhapšen, Spasojević je priznao da ne bi. Međutim, više puta je istakao da je strahovao za svoju bezbednost jer mu je bilo jasno na kakvim principima počiva ova kriminalna grupa, te da ne prezaju da povuku obarač i na svog dojučerašnjeg „kolegu“.

Tako je Spasojević ispričao da je njegov brat bio zadužen za građenje kuće Veljka Belivuka, a nakon što je posao dogovoren, navodno je Belivuk izvređao Spasojevića jer je, kako je ispričao, Belivuk posumnjao da su se ugrađivali. Tada je Belivuk navodno zapretio da će ih zgaziti kolima…

“Ovde, iza ovih zidina, sve je jako akustično. Čuo sam Veljka Belivuka kako je rekao da će nas ganjati na kraj sveta, da ništa ne može da nas sačuva”, istakao je Spasojević.

„Bio bih negde u Dunavu“

Govoreći o tome da je bio u konstantnom strahu da će ga Belivuk i Miljković ubiti, Spasojević je prilikom svog izlaganja izjavio da se plašio da će završiti u Dunavu. Tog dana u sudnici je bila i Miljkovićeva supruga, Tanja Miljković, koja je ove Spasojevićeve reči ispratila osmehom.

„Bio bih negde u Dunavu. Pojele bi me ribe do sada“, rekao je Spasojević u jednom trenutku u nameri da ilustruje svoj strah, a na šta se Tanja Miljković ponovo nasmejala.

„Samo mi reci, jesam li ja sledeći“

Spasojević je, govoreći o ubistvu Nikole Mitića, ispričao kako su ga jednom prilikom pozvali u kuću u Ritopeku i da je tada bio uveren da će on završiti u mašini za mlevenje mesa. Nakon što je odradio poslove sređivanja prostorija na stadionu, u kojoj su maltretirali Nikolu Mitića, Belivuk i Miljković su mu poslali poruku da treba da dođe u Ritopek da bi nekoga čuvao. Prihvatio je to, a onda mu je stigla poruka da ipak ne treba da dolazi. Sutradan su mu javili da Srđana Lalića, Bojana Hrvatina i Miloša Budimira pokupi i ode u Ritopek.

Nikola Mitić foto: Kurir

„Miloš Budimir mi je usput rekao da su udavili, on i Lalić tog momka, da me ne deranžiraju, a moram da ga čuvam. Mislim sam da je to nameštaljka za mene, jer nije bilo ni Veljka ni Marka. Bio sam ubeđen da će pre ili kasnije da me smaknu, što se ispostavilo kao tačno, da su to i planirali. Bio sam ubeđen, znao sam u čemu sam sve učestvovao i kako su drugi ljudi prolazili. Čak sam Veljku slao poruke usput, pitao sam “reci mi, jesam li ja u pitanju”“, ispričao je okrivljeni saradnik u sudnici.

Podsećanja radi, Spasojević je inače Miljkovićev kum i da je Miljković zaista odlučio da ga ubije, ne bi bio prvi kum kom je presudio. Spasojević je ispričao, osim u ubistvima Mitića, Gorana Mihajlovića, Gorana Veličkovića i Aleksandra Gligorijevića, priznao i svoju ulogu u ubistvu „škaljaraca“ Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu u leto 2020. godine. Inače, široj javnosti Spasojević je poznat i kao bivši telohranitelj repera Stevana Đurića Raste.

