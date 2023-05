VANREDNI PROGRAM KURIR TV: PUCNJAVA U OŠ VLADISLAV RIBNIKAR! Policijski starešina: Dečak je strašno precizno gađao VEŽBAO SA OCEM?

Jutros se u 8.40 časova u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru dogodio stravičan incident, kada je dečak (14) pucao i tom prilikom povredio nekoliko učenika.

Naime, policija je uputila sve raspoložive patrole, odmah izašla na teren i uhapsila osumnjičenog maloletnika, učenika sedmog razreda.

10.06. Blažo Marković predsednik sindikata policije i policijskih starešina

00:27 BLAŽO MARKOVIĆ DIREKTAN PRENOS ISPRED OŠ VLADISLAV RIBNIKAR

- Krenuo bih od svojih suza. Kad sam čuo da se to desilo to je tuga kao Avala. Moraju policajci posle radnog vremena da rade u obezbeđenju, a ne radnici u penziji od 70 godina. To je prva i osnovna greška. U regionu se nikada nie desilo da učenik osnovne škole pobije toliko ljudi. Da tako sigurno i precizno gađa to je neverovatno! Ja čak mislim da je vežbao sa svojim ocem gađanje jer je nemoguće da bude toliko precizan pozebno zato što duga devetka ima jak trzaj!

00:27 STRAVIČNE SCENE ISPRED OŠ VLADISLAV RIBNIKAR: Plač i uznemirujuće scene

10. 49 prof dr Zoran Milosavljević

- Ova situacija je opomena za društvo. Zaboravili smo ono što je najbitnije, a to su naša deca i naši mladi. Imali smo nešto što se prvi put desilo u istoriji naše zamlje. Ovako nešto je kod nas nezapamćeno. Mora se prosvetnim radnicima dati izuzetna podrška u svakom pogledu.

02:52 OŠ VLADISLAV RIBIKAR: Ubistvo i tragedija

- Prosveta mora da apsolutno podiže kapacitet u svakom pogledu. Nekada je profesor bio neko ko je poštovan od strane društva, a videli smo kako se to promenilo devedesetih. Podsetimo samo na slučaj Trstenika i na to kakvu ulogu roditelji imaju prema deci. Kako se to roditelji ponašaju i kakve su to vrednosti. Da li smo mi društvo koje je izgubilo kompas.

10.40 Učenica svedočila pucnjavi svedičila pucnjavi!

Pucnjavi je svdočila i učenica OŠ Vladislav Ribnikar:

- Videla sam obezbeđenje kako pada na pod. Prvo sam mislila da su petarde, a posle sam videla kako padaju da bi oni mislili da je on mrtav. Otišla sam dole i rekla nastavnici fizičkog da pucaju i tada smo svi otišli na bezbedno i čuli još pucnjeva.

00:53 UČENICA SVEDOK HORORA U ŠKOLI: Evo šta se desilo tokom pucnjave

10.32 prof. Dr Zoran Dragišić

Stručnjak Najvažnije prof. dr Zoran Dragišić sa Fakulteta za bezbednost istakao je da u ovakvim situacijama nije dobro išta raditi vruće glave:

- Prosto moraju se pronaći sistemska rešenja za nasilje među mladima. Deca se ubijaju zato što nose ovakvu ili onakvu navijačk majcu. Kada bi ovome postojao jedan jedini uzrok to bi se lako rešilo, međutim postoje razni uzroci koji se moraju razmotriti. Postoji već nekoliko studija koje su urađene, ali ono tšo je struka rekla nije do kraja impementirano i sada imamo problem.

10.05 Darko Trifunović

Pre mesec i po dana smo imali konferenciju ljudi iz struke. 43 direktora je bilo kod nas na institutu i tad je već bilo jasno da je pitanje trenutka kad će se ovo desiti. Čuli smo od naših kolega da je svako sedmo dete narko diler, pa se postavlja pitanje gde vi šaljete to dete u koju školu rekao je u jutarnjem programu Kurir TV Darko Trifunović.

03:10 PUCNJAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI VLADISLAV RIBIKAR: Najnovije informacije

