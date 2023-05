NAJSTRAŠNIJI ZLOČIN U ISTORIJI SRBIJE: Zbog čega je vunderkind počinio krvavi pir?

Nakon nezapamćenog masakra u školi u centru Beograda, svi se pitaju šta je nateralo učenika sedmog razreda da počini ovaj jezivi zločin.

Šta je moglo da natera odličnog i talentovanog učenika, uspešnog sportistu i vunderkinda, kako su ga u okolini zvali, da ubije devetoro ljudi u školi? Školski drugari uhapšenog trinaestogodišnjaka i žrtava su u šoku posle tragedije i uplakani su za Kurir ispričali da ovaj dečak nije ranije bio problematičan, ali ga opisuju kao čudnog.

Išao na takmičenja

- Tih, povučen, nije se ni sa kim preterano družio, bio je malo čudan, ali nije bilo problema s njim. On je među najboljim učenicima u svom razredu, vukovac je i išao je na takmičenja iz više predmeta - kaže nam jedan od učenika škole.

Juče se pojavila i informacija da se dečaka maltretirali drugi đaci, pa čak i da je žrtva vršnjačkog nasilja, te da je okidač za zločin jedinica iz istorije, koju je nedavno dobio.

- Bio je maltretiran od drugara, bio je žrtva vršnjačkog nasilja i na insistiranje roditelja premešten je u drugu smenu. Bio je miran, dobar učenik. Očajan sam - rekao je jedan od roditelja čije dete pohađa ovu školu, pisac Dušan Nedeljković.

Ipak, drugi roditelji tvrde da dečak nije premešten u drugo odeljenje jer je bio maltretiran, već zbog izvanrednih uspeha u školi.

- To odeljenje je formirano od najboljih đaka u školi i on je skoro tu došao. Taj dečak je bio perfektan đak. Odvratno je što pričaju da je pobio tolike ljude zbog jedinice iz istorije, to nije tačno. On je promenio odeljenje jer je šest godina bio u drugoj smeni. Kažu da su ga zadirkivali u tom prethodnom odeljenju, a u ovom novom nije imao problema ni sa kim - rekao je jedan roditelj.

