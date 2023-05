"ŽAO MI JE ŠTO NISAM UBIO SVE SA SPISKA" Iskaz dečaka koji je izvršio masakr ledi krv u žilama: Uživao sam da SLUŠAM NJIHOVE KRIKE

Žao mi što nisam ubio sve učenike sa spiska! Hteo sam da se vratim i sve ih ubijem, ali mi je u dvorištu ispao ranac sa Molotovljevim koktelima i nisam uspeo.

Ovo je, kako Kurir nezvanično saznaje, u razgovoru sa radnicima Centra za socijalni rad (CZSR) izjavio dečak (13), koji je osumnjičen za najgori masakr u Srbiji. Podsetimo, učenik sedmog razreda Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, u sredu u 8.40 sati ušao je u školu naoružan pištoljima i Molotovljevim koktelima.

Ubio je Dragana Vlahovića, školskog čuvara i osmoro đaka, sedam devojčica i jednog dečaka, dok je šestoro dece ranio, kao i nastavnicu istorije. Potom je sam pozvao policiju iz školskog dvorišta, predstavio se imenom i prezimenom, rekao šta je uradio i tražio da dođu po njega. "Ja sam psihiopata, morao sam da se smirim", izgovorio je, a onda je uhapšen.

osumnjičeni dečak za masakr na vračaru foto: Privatna arhiva

Nije im bilo dobro

Prema rečima nešg izvora, dok je dečak hladnokrvno, bez trunke kajanja i empatije prema žrtvama, govorio o tome kako je dugo pripremao zločin, kao i kako je razradio plan i zbog čega, radnici CZSR nisu mogli da sakriju zaprepšćenje.

- Njima nije bilo dobro dok su ga slušali - kaže izvor Kurira. Kako dalje objašnjava, posebno jezivo je bilo kada je dečak izgovorio "da mu ni najmenje nije žao ubijenih drugova".

potresne scene u sredu nakon zločina foto: Petar Aleksić

- Uživao sam dok sam slušao njihove krike. Meni je žao što nisam pobio sve ljude sa spiska, ali kada sam izašao u dvorište da promenim šaržer, ispao mi je ranac sa Molotovljevim koktelima, a njih sam hteo da bacim kako policija ne bi mogla da uđe u školu dok ne završim započeto. Onda sam se uspaničio i shvatio sam da je najbolje da pozovem policiju. Spustio sam pištolj i pozvao - navodno je detaljno opisao zločin.

Ono što je naročito šokiralo radnike CZSR tokom razgovora sa maloletnikom, jeste i to što je on praktično priznao da je na neki način uživao u zločinu, da ne samo da ga je svesno planirao, nego ga je i hteo.

policija izvodi osumničneog sa jaknom preko glave foto: Privatna arhiva, Tamara Trajković/Espreso

- Dečak je priznao da je često gledao kriminalističke filmove, serije, ali i dokumentarce o masovnim ubistvima, čak i onim u školama. Naročito je bio opsednut dokumentarcem "Američka tragedija", u kom se prikazuje kako majke žrtava pate, ali i kako majka ubice pati zbog onoga što je njeno dete počinilo. Taj dokumentarac je gledao više puta i poistovećivao je majku ubice sa svojom majkom - navodi izvor Kurira:

Uživa u tuđoj boli

potresne scene sa vračara foto: Petar Aleksić, Tamara Trajković/Espreso

- On je majku ubice iz dokumentarnog filma poistovećivao sa svojom, jer je smatrao "da ona nema saosećanja prema njegovim problemima". Zapravo, hteo je da pate majke njegovih ubijenih drugara, ali i njegova mama. Tu patnju, kao i krike uplašene i ranjene dece je video kao neku vrstu kompenzacije za svoju duševnu bol.

Naš izvor kaže i da je dečak smatrao da ima problem sa društvom i okolinom, odnosno da on pati zbog toga što je izopšten i odbačen od društva.

- On nije bio žrtva fizičkog nasilja, a pitanje je da li je bio žrtva nekog drugog oblika vršnjačkog nasilja. On je imao lični osećaj da deca iz škole ne žele da se druže s njim, a njegova mama nije to shvatala i razumela - navodi izvor i dodaje da je dečak u svaku svoju žrtvu ispalio između pet i osam hitaca.

dan nakon zločina građani se masovno opraštaju od ubijenih foto: Nenad Kostić

- Nije nasumično pucao, pucao je ciljano da ubije. U školi je tokom uviđaja nađeno ukupno 57 čaura i šest metaka - navodi izvor.

Ne može u zatvor

Kurirov sagovornik kaže i da je dečak toliko dobro planirao ovaj masakr, da je čak vodio računa i o svojim godinama. Naime, nakon hapšenja, policija je zaplenila dečakov telefon, kao i kompjutere.

- On je danima na guglu istraživao krivični zakonik, odnosno koja je starosna granica za odlazak u zatvor. Zbog toga je svesno izabrao baš ovaj trenutak za napad, jer je shvatio da deca do 14 godina ne idu u zatvor. Praktično je požurio da da svog 14. rođendana, koji je u julu, počini zločin kako ne bi mogao da bude krivično gonjen - objašnjava nam izvor i napominje da je dečak smešten na jednu psihijatrijsku kliniku.

dečak imao spisak za odstrel i ceo plan kako da ih likvidira foto: Petar Aleksić, Privatana arhiva, Ilustracija

Inače, toksikološke analze su pokazale da on u trenutku upada u školu nije bio ni pijan ni pod dejstvom narkotika.

Krimi-serije i horor filmove "Zločinački umovi" i "Pročišćenje" mu omiljeni Kako Kurir saznaje, ovaj dečak je pored "pucačkih" video-igrica i odlaska u streljanu, navodno trenirao i airsoft, koji je vojno-taktička simulacija. Kako nam kažu izvori, na treninge ga je dovodio otac i zajedno su simulirali pucanje iz replika pušaka. Pored ovih hobija, obožavao je da gleda i krimi-serije i horor filmove. - Stalno je gledao američku seriju "Zločinački umovi", u kojoj tim agenata vredno radi na otkrivanju ubice, koji je "na brilijantan način" isplanirao, a zatim i počinio zločin - kaže izvor. Da je uživao u horor filmovima, govori to što je na Fejsu okačio sliku svog lika u ljubičastoj boji, sa krstovima preko očiju i zašivenim ustima. Ova fotografija je napravljena po motivima horor filma "Pročišćenje", kažu nam izvori. - Tematika je bazirana na tome da u jednom gradu u Americi svi građani izađu na ulice i imaju rok od 12 sati da ubijaju koga god žele, koliko god ljudi žele i da ne mogu da odgovaraju za to delo - navodi sagovornik.

(Kurir.rs - Ekipa Kurira)