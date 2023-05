Policija je uhapsila osumnjičenog za masakr u Mladenovcu jutros oko osam časova u blizini Kragujevca! Kako se sumnja Uroš B. (21) iz tog grada u krvavom pohodu u Duboni, Šepšinu i Malom Orašju ubio je najmanje osam osoba, a 13 ranio, pa se potom dao u beg.

Meštani Dubone u razgovoru za Kurir kazali su da su šokirani onim što se u njihovom i drugim mestima dogodilo.

Kažu i da su zgranuti činjenicom da je osumnjičeni za nezapamćeni zločin uvek delovao kao dobro dete i da nemaju predstavu šta bi mogao biti motiv takvog gnusnog čina.

08:02 Gordana Mišev, stručnjak za bezbednost

- Nažalost ja sam Mladenovčanka i ovo me pogađa ne samo profesionalno već i lično. Ovo nije prvi put da je Mladenovac zavijen u crno, setite se 2012. ubijeno je 14 ljudi u Velikoj Ivanči - rekla je Mišev i dodala:

01:41 SPIRALA NASILJA SE, NAŽALOST, ŠIRI: Gordana Mišev se uključila u Redakciju

- Desila se jedna spirala nasilja koju je događaj u ribnikaru dao nasilnicima. To su psihopate i kojima je trebao neki okidač da bi učinili ovako nešto. Izjavljujem saučešće ljudima iz Dubone i oporavak svih povređenih. Trabalo bi više da rimećujemo kada neko pokaže znake devijantnog ponašanja koji bi mogli da eksaliraju ovakvim stravičnim događajima.

7:50 Ratomir Antonović, telefonsko uključenje

- Ja se bojim da je otvorena pandorina kutija događajem u Ribnikaru. Ceo dan nakon masakra na Vračaru je bio rizičan počevši od događaja u Obrenovcu pa do nekihh dešavanja na društvenim mrežama. Uveče je sve to kulminiralo! Taj potez oko Mladenovca je od ranije poznat. Podsetiću na događaj iz Velike Ivanče 2013 godine - rekao je Antonović i dodao:

Mislim da je rešenje u strožoj kontroli i većem poštovanju zakonskih propisa.

7:45 Ana Simonović, jedina oružarka u Srbiji

- Moje saučešće porodicama žrtava. Ovo je zaista užasno što se dešava. Što se tiče Ribnikara ispratili smo sve šta se dešavalo, a što se tiče Mladenovca u pitanju je Kalašnjikov. To je automatsko oružje koje nije dozvoljeno za držanje.

foto: Kurir TV

- Slažem se sa ministrom Gašićem da se ovo može tretirati kao teroristički akt, ali pre mislim da je u pitanju hir jednog pomahnitalog mladića.

Kako je trenutno na delu policijska akcija Vihor, objasnila je o kakvoj je akciji reč.

01:05 U SRBIJI ZABRANJENO DRŽANJE AUTOMATSKOG ORUŽJA: Oružarka Ana Simonović gošća Redakcije

- To je akcija koja je započeta još nakon ubistva generala Stojičića Badže i koja nažalost do dan danas nije obustavljena. U ovakvim i sličnim situacIjama se iznova i iznova pokreće. Očekujemo da će se ovo završiti pozitivnim ishodom. U policijskoj akciji ne možemo naći nikakvu manjkavost, naše snage su na najvišem nivou.

7:25 Žarko Rakić, spoljno politički komentator i Marko Miškeljin, politički analitičar iz Centra za društvenu stabilnost

- Sinoć sam čuo za tu vest. Reakcija je bila: Ovo je nemoguće! Milsio sam da je neka lažna vest. Kada sam shvatio da se to zaista dogodilo ne znam...prosto nemam reči - rekao je Miškeljin i dodao:

foto: Kurir Televizija

- Ne možemo ovo okarakterisati kao teroristički akt, dok ne budemo imali detaljnije informacija. To će vreme pokazati. Morala bi detaljna analiza svega da se uradi i videti šta da se radi. Nema ni 48 sati od tragedije na Vračaru. Treba utvrditi da li je ovo na neki način povezano u smislu da je inspirisalo ovaj zločin.

foto: Kurir Televizija

Rakić je izrazio nadu da će prestupnik biti ubrzo priveden pravdi.

- Nažalost mi smo društvo koje je preživelo svašta proteklih decenija i tragedije su postale deo naše svakodnevice. Moramo da biramo reči, a reči nema dovoljno. Nadam se da će prestupnik biti priveden pravdi i da će se podvućii crta - rekao je Rakić i dodao:

- Vanredno stanje ne bi bilo dobra mera. Vidimo da je masakr u školi odmah dobio posledice. Probudiće se država I moraće da donosi kratkorične mere. Ako imate situaciju da se u priči pojavljuju oružja, to je ozbiljna stvar. Malo se prema tome nonšalatno odnosimo kao da su to dečje igračke. Posedovenje oružja mora ozbiljije da se reguliše.

03:31 VANREDNI PROGRAM KURIR TV: OSMORO MRTVIH U MASAKRU U MLADENOVCU! Rakić: Zločin na Vračaru odmah dobio posledice?

- Naš najveći problem je u sledećem. Na zapadu kada se usvoji neki zakon on se poštuje, pa ako se ispostavi kao loš onda se menja, a kod nas kad se usvoji zakon mi odmah gledamo neke rupe i kako da to rušimo. Dok to ne budemo promenili mi ćemo imati ovakve posledice.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.