PROKUPLJE - Nadomak Prokuplja u selu Beli Kamen sinoć oko ponoći došlo je do incidenta na slavi, a povređen je mladić V.S.

Prvo je navodno došlo do verbalne rasprave, a potom i do tuče u kojoj je V.S zadobio lakše telesne povrede, a oštećeni je navodno udaren kundakom od pištolja u glavu.

U jednom momentu čuo se i pucanj, ali se pretpostavlja da je ispaljen hitac u vazduh.

Veći broj patrola i vozilo hitne pomoći upućeni su na lice mesta.

