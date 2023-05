JEZIVA PORUKA DEČAKA UOČI MASAKRA NA VRAČARU! Došao drugu na rođendan i rekao: DOBIĆEŠ POKLON U SREDU U ŠKOLI

Učenik OŠ "Vladislav Ribnikar" bio je tu kada su nazvali njegovog prijatelja koji je počinio masakr 3. maja "pametnjakovićem". Pratio ga je na fudbalske utakmice, a on mu je pričao koliko se dobro zabavljao na strelištu. Ubica je bio i na rođendanskoj zabavi 1. maja kada je slavljeniku rekao "da će mu poklon doneti u školu u sredu, 3. maja", na dan koji je dečak izabrao da sprovede svoj smrtonosni plan.

Sa oružjem svog oca, ubio je osam svojih vršnjaka i čuvara OŠ "Vladislav Ribnikar". Taj dan i on je bio prisutan u susednom odeljenju. Sve je video i čuo. Danas on polaže cveće ispred škole, koja je za nekoliko minuta postala poprište najneočekivanijeg zločinačkog trenutka.

foto: Espreso/Tamara Trajković

- Bio je kraj prvog časa, oko 8.35 sati. Čuli smo pucnje, ali smo prvo pomislili da su se prevrnuli stolovi, jer je bilo jače od petardi. Sve se brzo desilo, shvatili smo tek kada je jedan od naših profesora ušao u učionicu vičući: "Pucaju, bežite, bežite!!! Naš nastavnik nas je spasio. Dok sam izlazio, pogledao sam kroz prozor i video druga u u dvorištu. Tada nisam shvatio da je on ubica, saznao sam to kasnije - rekao je školski drugar ubice, a prenosi francuski list "Le soir". On se potom osvrnuo i na odnos sa njim

- Bili smo prijatelji već dugo. Viđali smo se i van škole. Provodili smo sate igrajući video igre, posebno Fortnite, ali igrali smo i fudbal u Tašmajdanskom parku - objašnjava on i dodaje da je bio "miran, pristojan i malo introvertan".

foto: Tamara Trajković/Espreso

- On je tip koji drži svoje stvari za sebe. Čak i kada ga nagovorite da igra fudbal, drži se po strani. Ima vrlo malo prijatelja, a drugi ga maltretiraju. Zovu ga "štreber" jer je odličan učenik koji dobija najviše ocene - objašnjava učenik.

Međutim, on tvrdi da masakr nije povezan sa lošom ocenom u školi.

- On nikada ne dobija loše ocene. Međutim, jednom smo bili u parku i drugi su ga okružili da bi vikali "štreber", "nesrećnik". Da li su mu i druge nadimke. Koliko ja znam, nikada ga nisu tukli - objašnjava dečak.

foto: Petar Aleksić

Ubicin školski drugar objašnjava da je on nedavno zatražio da promeni razred kako bi izbegao maltretiranje, međutim, prema njegovim rečima, incidenti su se nastavili i u novom razredu.

- Njegov otac jeste ga vodio da puca na poligonu - kaže on.

Dalje navodi da je dečak pucao i na svog prijatelja kojem dva dana pre masakra nije doneo rođendanski poklon.

- Kasnije mu je rekao: "Dobićeš poklon u sredu u školi" - kaže on.

Međutim, kako priča, dečak je uspeo da se spase tako što je iskočio kroz prozor. Podsetimo, dečak je 3. maja u OŠ "Vladislav Ribnikar" počinio je nezapamćeni masakr kada je naoružan očevim pištoljem upao u školu i ubio osam đaka i školskog čuvara i ranio još šest učenika i nastavnicu istorije.

Kurir.rs/Le soar/Blic