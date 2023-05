VIDEO SAM ZLOČIN NA VRAČARU, ALI NIJE MI TAJ DEČAK BIO INSPIRACIJA: Otkrivena pozadina masovnog ubistva u 2 sela kod Mladenovca

U. B. (21) koji se sumnjiči da je u noći između četvrtka i petka iz "kalašnjikova" u okolini Mladenovca ubio osmoro mladih ljudi i radnio još njih 14, kako Kurir saznaje, na masakr nije inspirisao trinaestogodišni dečak koji je dan ranije u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu ubio devetoro ljudi, već glasine da njega i porodicu ogovaraju u selu Malo Orašje!

- Posle hapšenja, navodno je rekao: "Video sam vest o masakru na Vračaru, ma kakav klinac, nema to nikakve veze. Omalovažavanje je u pitanju" - otkriva izvor Kurira.

Nemaju mira

Meštani sela Dubona i Malo Orašje ni pet dana posle krvavog pira, kako kažu, nemaju mira. Oni tvrde da je U. B. uzeo oružje i unesrećio porodice samo zbog toga što je tog 4. maja, kada je došao u kuću roditelja u Duboni, čuo da u okolnim mestima omalovažavaju njega i njegovu porodicu.

- Toga dana, ponašao sa sasvim normalno. Prvo je prskao voće u vikendici u Šepšinu, gde i živi sam poslednje dve godine, a onda je, pošto je trebalo dva dana kasnije, 6. maja, da u kući roditelja u Duboni proslave salvu Đurđevdan, otišao da kupi pečenje. Bio je raspoložen, čak se u pečenjari šalio: "Skupo je, al kad sam naručio, ajde daj da uzmem". Uzeo je meso i sasvim normalno otišao kod roditelja. Šta se tada tačno dogodilo, niko ne zna, ali je odatle seo u auto, otišao u Šepšin, uzeo oružje i krenuo nazad - ispričao je jedan meštanin za Kurir.

Loše priče o porodici

Spekuliše se da je motiv jezivog zločina to što je čuo da ljudi u Malom Orašju i okolnim mestima govore loše o njemu i članovima njegove porodice. - Tragediju kakvu ni najstariji ne pamte izazvalo je izgleda to što je ubica čuo da se po selima ogovaraju on i članovi porodice. Navodno, zbog toga nije birao žrtve, već je išao i pucao gde god je naišao na živog čoveka, a što potvrđuje i činjenica da je na saslušanju rekao da nije poznavao ni jednu žrtvu i da je pucao da bi zastrašio meštane - dodaje izvor.

On navodi da je osumnjičeni za zločin, očito planski, krvavi pir počeo u Malom Orašju. - Ljudi su ga videli, došao je u centar sela, gde inače bude uveče okupljen veliki broj mladih. Zastao je kolima, kao da je nekoga tražio, ali tu nije bilo nikoga, sticajem okolnosti, centar je bio prazan. Produžio je dalje i naleteo na grupu koja je pravila roštilj kod spomenika, izašao je iz kola i kada su ga videli čak su ga pozvali da im se pridruži i popije pivo sa njima, ali je on izvadio oružje i izrešetao ih. Onda se vratio u auto i nastavio dalje ka Duboni. Na putu je pucao na ljude koji su popravljali ogradu, a onda otišao do centra sela - priča nam meštanin.

Kako kaže, komšije veruju da je prethodno, kada je kroz Dubonu prošao do Malog Orašja u centru verovatno video veliki broj okupljenih mladića i devojaka.

- Bilo ih je daleko više kada je prošao prvi put, ali je sudbina htela da neki od njih u međuvremenu odu kući. Zbog toga, kada se vratio, bilo ih je manje, ali ga to nije sprečilo da zapuca i na njih - dodaje naš sagovornik.

Dobro znao šta radi

U. B. potom je svojim kolima krenuo ka kući u Šepšinu. - Nije to bio trenutak pomračene svesti, dobro je znao šta radi jer je krenuo zemljanim umesto regularnim putem. Međutim, automobil mu se zaglavio u blatu i morao je jedan deo puta da pređe peške. Ušao je u garažu jedne kuće, ključ je bio u automobilu i on je samo seo u njega i odvezao se. Okolnim putem je vozio do Malog Požarevca, a onda je zaustavio taksi i uz pretnju bombom naterao taksistu da ga vozi do imanja na kom je i uhapšen - objasnio je ceo put pomahnitalog ubice sagovornik Kurira.

