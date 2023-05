"MONSTRUM IZ MLADENOVCA SE NIJE PRIPREMAO ZA KRVAVI PIR" Radulović: Ostalo mu je metaka i okvira, a TO MOŽE DA ZNAČI SAMO JEDNO

Beogradska policija uhapsila je oca osobe koju sumnjiče za ubistvo osam ljudi u tri sela u Mladenovcu, što je bila velika tragedija za celu Srbiju. Osumnjičeni otac je bivši pripadnik Vojske Srbije, a za sada nije poznato za koje krivično delo se tereti. Njegovom sinu je određen pritvor od 30 dana, dok je otac zadržan do 48 časova.

Podsetimo, 21-godišnji U.B. prošlog petka je, naoružan automatskim oružjem, krenuo u krvavi pir u kojem je redom pucao u komšije koje je zaticao u tri pomenuta sela. Uhapšen je u policijskoj akciji, posle 9 sati potrage, kada je pronađen u kragujevačkom selu Vinjište, gde se krio u kokošinjcu na imanju svog ujaka i dede.

Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs, u jutarnjem programu Kurir televizije izneo je svoje mišljenje o arsenalu oružja koji je pronađen kod privedenog oca ubice.

- Saopštenje nije bilo baš najjasnije. Pominje se da su oduzete dve dozvole za jedan karabin i jednu pušku. Sem tih pušaka nisam siguran da li se aludira na to da je jedna od tih pušaka ona koju je ubica koristio za izvršenje zločina masakra u Mladenovcu i okolini. Tu su neki pištolji, ali za većinu nije postojala odgovarajuća dozvola. Jeste da je on bivši oficir, ali je ogromnu količinu naoružanja posedovao. Pre svega navedeno je da je posedovao arsenal metaka od nekoliko stotina komada - rekao je Radulović i dodao:

- Mislim da je ovaj mali monstrum kada je došao do tog sela gde je bio magacin, dovatio automatsku pušku i sigurno je uzeo metkove koji su već bili spremni u okvirima. Sve je to stavio u auto i krenuo u krvavi pir. Pretpostavljam, da je imao vremena da se ranije pripremi za ovakav zločin, on bi još nekoliko okvira napunio. U okvir automatske puške kalašnjikov može da stane 30 metaka. Da je imao još toga spremnog, razmere zločina bi bile mnogo gore - smatra Radulović.

