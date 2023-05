SPECIJALNA EMISIJA KURIR TV - NEDELJA BOLA! Glišić: Pustili smo decu u virtuelne milionske gradove BEZ IKAKVOG NADZORA (VIDEO)

Ako je išta moglo više da šokira i dodatno preplaši nakon dva maskara, to su iskazi ubica i reakcije onih koji su ih podržali na društvenim mrežama.

I maloletni ubica iz škole i dvadesetjednogodišnji U.B. iz Mladenovca pokazali su istu rekaciju posle zločina - izostanak kajanja, izostanak empatije, čvrstu nameru da ubiju i neopisivu lakoću kojom su to uradili.

foto: J.V., Facebook

Šta više, U.B. je rekao da je pratio šta se desilo u školi prethodnog dana. Ispričao je: "To što je taj dečak uradio je loše, ali mogu da ga razumem jer je bio omalovažavan". I baš tu reč "omalovažavanje", izgovarao je U.B. dok ga je policija hapsila. On će za svoj zločin dobiti kaznu, ali dečak ubica koji ima 13 godina neće. Iako kriv, pred pravom nije odgovoran. Šta više, mogao bi i da se nađe na slobodi.

Prošla je nedelja bola od dva krvoprolića. Žrtve se nikada neće vratiti, živi će se oporaviti sporije ili brže, deca će morati da nastave školovanje, škole će nastaviti sa radom, ali posle ovoga u društvu Srbije više ništa neće biti isto. Vreme će se u socijalnom smislu deliti na doba pre ovog zločina i vreme nakon što se on desio.

foto: Zorana Jevtić

Da li će javnost dobiti sve informacije koje zahtevaju roditelji đaka iz odeljenja VII2? Kako su dva krvoprolića za 48 sati uvukla strah u Srbiju? Kako ćemo svi zajedno dalje?

Na ova pitanje odgovarali su gosti specijalnog izdanja emisije Usijanje: Vladan Glišić, advokat, Darko Obradović, Centar za stratešku analizu, Časlav Ristić, forenzičar, Bojana Šlajmer, psiholog, Časlav Ristić, forenzičar, Bojana Šlajmer, psiholog, Mina Zirojević, član Saveta roditelja OŠ "Braće Ribnikar", Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs i prof. Milan Petričković, filozof religije.

Novinarka Kurir TV uključila se uživo u program Usijanja iz Vinjišta, sela blizu Kragujevca gde je uhapšen osumnjičeni za ubistvo osmoro ljudi kod Mladenovca.

01:50 Uključenje Jelene Šipetić

- Taksista je pod pretnjom bombo dovezao osumnjičenog, a zatim ga prijavio i pomogao policiji da ga pronađe. Razumljivo, taksista nije želeo da daje izjave za medije, on je i dalje istraumiran događajem. Meštani sela Vinjište su potreseni i u neverici zbog nedavnih događaja - izvestila je Jelena Šipetić.

19.55 Vladan Glišić i Darko Obradović

Prvi gosti urednice i voditeljke Silvije Slamnig bili su Vladan Glišić i Darko Obradović.

foto: Kurir televizia

- Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na istinu i pravdu. Kao što direktna žrtva ima to pravo, to imaju i njihove porodice. Država obaveštava sve nas onoliko koliko pravila službe i istraga dozvoljavaju. Stekao se utisak pod masom informacijom da je sve poznato, ali policijski posao traži strpljenje i tajnost u radu. To nije rijaliti nego istraga. Ljudi će dobiti sve tražene informacije, a čuli smo da će im Vlada ustupiti to i ranije. Sad kolaju razne teorije zavere, ja ne verujem da se ovde uvek kandiduje neka alternativa istini - kaže Darko Obradović.

01:31 Darko Obradović: Roditelji imaju pravo da saznaju istinu

Njegov sagovornik je govorio o krivičnoj odgovornosti osumnjičenih.

foto: Kurir televizia

- Država može da nađe načine da spreči izlazak na slobodu maloletnika koji je osumnjičen za ubistva. Procenjuje se interes javnosti koja je u realnoj opasnosti, napsram detetovih ljudskih prava. Ima puno elemenata za strukturu ličnosti koja treba da bude "pod ključem" u zdravstvenoj instituciji. Druga je stvar da kad dođete u ovakvo radikalno pretemeljenje naših krivično-pravnih normi, jer zakoni ne mogu da prate savremeno vreme. Moramo da menjamo zakon za sve buuduće slučajeve, ne samo za ova dva. Zrela društva prvo sačekaju pre donošenja novih zakona - kaže Glišić.

01:25 Advokat Glišić: Potrebna nam je reforma krivičnog zakonodavsva

Obradović se slaže da ne treba žuriri sa ishitrenim merama.

- Postoji nešto što se zove zločinački proračun. Većina onih koji poput monstruma pobiju decu u školi, na njih ne deluje sankcija, da li će završiti na električnoj stolici i slično. Priča po televizijama da neće odgovarati neće nam pomoći. Što se manje bude govorilo o ubici učiniće veću uslugu jer nećemo davati ideje onima koji slično razmišljaju. Ovo se u bivšoj Jugoslaviji nije dešavalo jer je preventivni mehanizam delovao odvraćajuće - smatra Obradović.

Voditeljka Silvija Slamnig pročitala je analizu FBI o profilima osoba koje su u prošlosti počinile slične zločine u SAD.

- Ako oni kažu da su unutrašnji pokretači izazivači zločina, a imaju pristup oružju, sve je jasno. Oni koji nemaju neposrednu dostupnost oružja, znaju gde ga mogu naći, od nekog rođaka. FBI kaže da bar trojica od pet zločinaca se hvali šta će uraditi i to su rani indikatori. Međutim, Amerika nije primer za nas jer je to suviše demokratska zemlja i vodi otvorenu debatu o zabrani oružja. Za nas je primer Nemačka. Tamo su multidisciplinarni timovi ušli u škole, porodice đaka, uradili stratešku procenu rizika. Napad u školi Vladislav Ribnikar je počinio insajder koga niko nije smatrao za pretnju - smatra Obradović.

Glišić je dao predlog šta bi trebalo da se učini u bliskoj budućnosti.

- Moraju se napraviti timovi za nadzor dece i njihovo ponašanje nba društvenim mrežama. Suziti ciljnu grupu na par stotina koji stvarno mogu da postanu problematični. To su ozbiljni procesi, a kad roditelju saznaju celu istinu, je da evaluaciju treba da rade bezbednosne službe, a ne javnost. Imamo drugi svet u kom sede naša deca, kao da ga pustite dete u milionski grad bez ikakvog nadzora - kaže Glišić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.