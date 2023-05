UNIŠTEN BALKANSKI KARTEL! Pali najveći narko-bosovi s Balkana, švercovali 7 TONA droge! Otkriveno ko je čuveni Deda Đeneral!

U velikoj akciji policije i Tužilaštva za organizovani kriminal pod kodnim imenom „Izi“ razbijen je balkanski kartel za koji se sumnja da je pokušao da prošvercuje najmanje sedam tona droge, kao i da je za samo jednu pošiljku u februaru prošle godine dogovorio isplatu od 4,5 miliona evra.

Kao organizator balkanskog kartela označeni su Mladen Lazarević, zvani Mladenče, i Miroslav Starčević, zvani Deda i Ðeneral, koji su uhapšeni u Srbiji!

Uhapšeno 13 osoba

- Na teritoriji Beograda, Niša, Lazarevca, Subotice i Zrenjanina uhapšeno je 13 osoba i to: M. S., M. L., M. J., D. Ð., M. M., D. N., I. C., R. R., G. P., M. R., V.S, M. P. i Lj. L., zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - saopšteno je iz Tužilaštva za organizovani kriminal. Grupu je, kako se navodi, činilo 20 osumnjičenih, za koje se sumnja da su učestvovali u međunarodnom švercu droge.

Osim uhapšenih, dvoje osumnjičenih je na izdržavanju kazne zatvora, odnosno pritvora, u Holandiji i Peruu, jedan osumnjičeni je u pritvoru u Nišu, a četvoro ih je u bekstvu.

- Organizatori i pripadnici ove organizovane kriminalne grupe sumnjiče se da su tokom 2020. učestvovali u nabavci i transportu više od šest tona kokaina iz Južne Amerike ka zemljama Zapadne Evrope i Republike Srbije - saopšteno je iz Tužilaštva za organizovani kriminal.

Ključni dokazi, kako se navodi, pribavljeni su putem međunarodne pravne pomoći, odnosno dešifrovanjem aplikacije Skaj, kao i dokazi koji se odnose na zaplene u drugim državama.

Ninoslav Cmolić, načelnik Uprave kriminalističke policije, juče je saopštio da se zaplena najmanje sedam tona kokaina u 2020, odnosno zaplenama pet tona droge na Arubi i Holandskim Antilima, 1,2 tone u Belgiji i 743 kilograma kokaina u Roterdamu.

Cmolić je naveo da je kartel funkcionisao kao više nezavisnih ćelija i da je droga stizala iz Južne Amerike.

- Pronađena je veća količina novca i oružja na 20 pretresanih lokacija. Najveći kartel na Balkanu je uništen - poručio je načelnik UKP Ninoslav Cmolić i napomenuo da će istragom biti utvrđeno da li je balkanski narko-kartel povezan s nekim drugim klanovima.

Kako Kurir nezvanično saznaje, balkanski kartel se dovodi u vezu s kavačkim klanom, njegovim vođom Radojem Zvicerom, kao i kriminalnom grupom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koja je bila ispostava tog klana.

Luksuzan život

- Miroslav Starčević, zvani Ðeneral, odnosno Deda, čovek je čiji su nadimci često pominjani tokom suđenja Belivukovoj grupi. Svedoci-saradnici, koji su svedočili i o trgovini drogom, pominjali su ga kao glavnog „operativca“ Radoja Zvicera. Njegovo ime dugo se nije znalo, a oni su davali samo opis. Međutim, ime mu je prvi put pomenuto u optužnici protiv kavačkog klana koju je podiglo crnogorsko tužilaštvo - otkriva sagovornik Kurira i podseća da se i njegov najbliži saradnik Mladen Lazarević pominjao kao osoba bliska „pink panteru“ Milanu Ljepoji, ubijenom u Ritopeku, kog je Radoje Zvicer uspeo da „prevrbuje da radi za njih“. Među uhapšenima su još jedan „pink panter“ Dragan Ðorđević Gaga, kao i Gligorije Peljević (73), saznaje Kurir. Na snimku se vidi da su živeli u luksuznim stanovima i kućama, da su imali privatnu teretanu, teren za košarku, a zaplenjeni su i skupoceni satovi.

Odao ih Skaj Deda se dopisivao sa Zvicerom l Prema dokazima iz crnogorske optužnice protiv Miroslava Starčevića, koje je objavio portal Libertas pres, on je bio u direktnoj komunikaciji s Radojem Zvicerom putem Skaja. Zvicera je, kako se navodi, oslovljavao sa: „Vuče“. Starčević: „Treba mi prebačaj do EU za druga, Vuče, spremna je tona robe na Pacifiku.“ Zvicer: „Ðenerale, ako je preko Hrvata ubac, da znaš da su sada promašili jedan brod, samo obavezno pošalji čoveka da čeking urade robe, čamca i da ode na čamac.“ Starčević: „Imaš li ti ubačaj u Urugvaju?“ Zvicer: „Imam, đe treba, imamo na cma i msc, čekamo Bukong da nam daju, ima i Hamburg... isti bus kao msc, gledaj Hamburg kutije.“ Starčević: „Meni rekoše da je rott (Roterdam) puko, Vuče.“

