POGODIO ME U KOLENO, BACIO SAM SE I PRAVIO SE MRTAV! Mladić koji je preživeo masakr u Mladenovcu otvorio dušu za Kurir (FOTO)

Devet dana posle stravičnog masakra koji se dogodio u Mladenovcu, a u kom je nastradalo osmoro, a ranjeno 14 ljudi, iz bolnice je izašao M. J. (22) iz Malog Orašja, koji je tokom pucnjave zadobio teške povrede noge. On je zbog komplikovanih rana imao operaciju i stavljena mu je šipka, a njegov oporavak će trajati njamanje godinu dana, sve dok ne bude mogao ponovo da stane na noge i prohoda.

Mislio da je šala

Preživeli M. J. je za Kurir ispričao šta se kobne večeri, 4. maja, dogodilo u Malom Orašju, kao i kako je uspeo da preživi krvavi pir pomahnitalog U. B. (21), koji se nalazi u pritvoru zbog sumnje da je počinio masovno ubistvo.

- Ja sam te večeri došao kod spomenika u selu malo pre pucnjave, završio sam smenu na poslu i došao sam sa drugarom kolima do tamo. Ubrzo nakon toga se sve izdešavalo. Prvo sam pomislio da se neko šali i da puca iz vazdušnog pištolja. Međutim, kako je krenula vriska, razumeo sam šta se dešava i krenuo da sklanjam decu koja su bila tu i da im vičem da beže - počinje svoju ispovest M. J. i dodaje:

- Prvo je krenuo da puca na nas sa nekih petnaestak metara, meni je pucao u nogu, pa sam ja počeo da bežim. Samo par metara kasnije osetio sam kako mi koleno "beži" i da neću biti u stanju da mu pobegnem, pa sam se bacio na pod i pravio se da sam mrtav. U celoj toj situaciji, moj mlađi brat koji je bio tu, počeo je da me podiže i nosi, ali sam uspeo da ga ubedim da beži i da se spasi. Ne znam kako bih podneo da je on nastradao pokušavajući mene da izvuče odatle.

Tokom pucnjave u Malom Orašju, kako kaže ovaj hrabri mladić, bilo je preko 15 mladih ljudi koji su se tu skupili.

Zvali smo ga na piće

- Ja ne poznajem tog momka što je pucao, a ne znam ni da li ga iko iz našeg društva poznaje. Kada smo ga ugledali sa puškom, neko ga je čak i pozvao da dođe sa nama da popije piće, a onda je on viknuo kako će sve da nas pobije i krenuo na nas - prepričava nezapamćen događaj naš sagovornik.

M. J. se, kako kaže, kobne večeri došao okupio sa društvom, među kojima je bio i njegov mlađi brat koji, srećom, nije povređen.

Porodica ranjenog mladića

Niko ne izlazi iz kuća, ovde vlada muk!

Porodica M. J. kaže da je nezapamćena tragedija ostavila velike posledice na čitavo selo.

- Niko ne izlazi iz kuća, ovde vlada opšti muk. Ne možemo ni da pričamo o tome jedni sa drugima, jer niko nije u stanju da opet prolazi kroz traumu. Ludi su istraumirani - govori porodica preživelog za Kurir i dodaje da ih je M. J. iznenadio svojom hrabrošću i trezvenošću.

- Odmah je pozvao majku i javio joj da je dobro i da ga voze do bolnice. On je u svom tom ludilu vikao medicinarima da idu da spašavaju ostale i da je on dobro i da može da izdrži bolove. Kada je prošla operacija, svima nam je bilo lakše. Metak mu je prošao direktno kroz koleno, pa su morali da mu stavljaju šipku u nogu, a odmah nakon skidanja šipke moraće na terapije koje će mesecima morati da se obavljaju ne bi li on mogao ponovo da prohoda - pričaju oni.