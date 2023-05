STRAH SE UVUKAO MEĐU MEŠTANE U SELU KOD ZRENJANINA: Dečak sekirom napao druga i njegovu majku, ali to je samo jedan u nizu zločina

Jezivi napad sekirom i nožem, od strane maloletnika (13), sinoć je uznemirio meštane sela Radojeva kod Zrenjanina.

Nažalost, ti nije jedina tragična vest iz ovog malog mesta. Radojevo, koje se nalazi u opštini Nova Crnja često puni novinske stupce. Dva meseca pre noćašnjeg napada sekirom i nožem na mladića (17) i njegovu majku (57) u ovom mestu brutalno je silovana žena (68)!

Naime, nesrećna žena je 17. marta bila žrtva svirepog mučenja, i življavanja i silovanja. Nju su kako smo ranije izveštavali napali sugrađanin (32) i njegov 17-godišnji sestrić.

- Mučili su me tri sata, pa su mi nožem na telo urezali ćirilično slovo "S". Preturali su po kući i tražili pare. Našli su samo 70 evra, a pošto im je to bilo malo, stariji razbojnik, koga sam prepoznala iako je bio maskiran, zverski me je silovao! - rekla je tada žena.

Nesrećna žena je ispričala da je u hodniku ležala sve do zore, jer nije znala da li će se razbojnici vratiti.

- Uzela sam ćebe i umotala se u njega, a krv mi je curila niz lice i sve me je stravično bolelo. Otišla sam kod komšije i pozvala policiju. Strah me je da spavam sama u kući. Ne mogu oka da sklopim, bojim se. I danju me je strah, plašim se da će se nasilnici odnekud pojaviti i da će me zaklati. Ne znam kako ću dalje - ispričala je ona ranije za Informer.

Strah za bezbednost

Meštani Radojeva su zabrinuti i strepe za svoju bezbednost, posebno žene. Posle dva napada u kratkom roku, kažu da se u ovom mestu često dešavaju provale i napadi, te da odavno ne osećaju sigurnost i nemaju miran san.

- Strepimo za svoju bezbednost. Upadaju nam u kuće, pljačkaju nas, ne biraju se sredstva. Postoji grupa, da kažemo bandita, od kojih svi strahuju. Potrebna nam je zaštita, ako je to ikako moguće - apelovale su tada meštanke koje su želele da ostanu anonimne.

Podsetimo, sinoć je meštane Radojeva uznemirio napad koji je sekirom i nožem izazvao maloletnik (13). On je kako smo izveštavali noćas tri sata iza ponoći otišao do kuće tinejdžera sa kojim se družio i sekirom i nožem teško povredio njega i njegovu majku.

Da nesreća bude veća žena kuju je sekirom udarao po glavi i telu, navodno je ranije operisala rak.

Teško povređeni majka i sin su u teškom stanju i lekari se bore za njihov život, dok je maloletni napadač priveden u policijsku stanicu kao i njegovi roditelji.

