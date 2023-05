Odgovor Armina Alibašića na tekst u Kuriru

Povodom teksta objavljenog 5. maja 2023. godine na portalu kurir.rs pod naslovom: "Uhapšen vehabija u Beogradu: Planirao i pozivao na haos", Armin Alibašić poslao je odgovor:

- Želim javnosti da izjavim da su apslotuno netačni navodi da sam najavljivao ili spremao bilo kakav haos ili kriminalnu aktivnost kako je to objavljeno u medijima. Celokupna situacija oko mog hapšenja jeste splet slučajnih okolnosti zato što sam video reklamu za streljanu na svom instagram profilu u koju sam iz znatiželje otišao samo jednom i kojom prilikom sam se slikao i snimao. Podvlačim da moj odlazak u streljanu nema bilo kakvu skrivenu nameru, niti je motivisan sa skorašnjim velikim tragedijama u OŠ "Vladislav Ribnikar" i u Mladenovcu, s obzirom na to da je moja objava iz streljane bila pre ovih tragedija. Međutim, ne bih otišao u streljanu niti bih to javno objavio da sam znao da će to dobiti negativnu konotaciju u javnosti. Takođe, moj jedini razlog zbog kojeg boravim u Beogradu više meseci unazad jeste studiranje na kojem se trudim da ostvarim najbolje rezultate, što iziskuje mnogo truda i vremena, a koju činjenicu uvek mogu potvrditi kolege i profesori koji me poznaju. Na kraju želim da kažem da javno degradiranje moje ličnosti nije nešto sa čim se prvi put susrećem, zbog čega nastojim da javno demantujem negativne navode o meni koje su javno plasirane, kako bi javnost mogla da spozna i drugu stranu priče.