DARKO ELEZ SASLUŠAN O POZNANSTVU SA DIJANOM HRKALOVIĆ: Ne poznajem je, nikada je nisam video osim u medijima

Branilac Dijane Hrkalović, advokat Vladimir Đukanović, predao je danas veću Specijalnog suda službenu belešku o saslušanju Darka Eleza i predložio da ovaj pripadnik kriminalnog miljea koji služi kaznu u Srbiji, bude saslušan kao svedok u postupku koji se pred Specijalnim sudom vodi protiv bivše državne sekretarke u MUP-u Srbije zbog sumnje da je trgovala uticajem.

- Pre nego što počnemo, pribavio sam službenu belešku od 3. marta 2021. kada je ispitivan Darko Elez. Na direktno pitanje da li se viđao sa Dijanom Hrkalović, on odgovara da je nikada nije video, niti upoznao i da je zna iz medija, zbog toga predlažem da se on ispita kao svedok - rekao je Đukanović i predao fotokopiju službene beleške primljene od građana sudu.

foto: ATAImages

Tužilac Milenko Mandić usprotivio se ovom predlogu, navodeći da je reč o "osobi koja izdržava kaznu i da ne zna koliko bi bilo kredibilan svedok".

Dijana Hrkalović, podsetimo, optužena je za trgovinu uticajem. Tereti se da je u postupku koji je vođen protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića za ubistvo Vlastimira Miloševića uticala da se tužilaštvu na vreme ne dostave izveštaji o veštačenju Belivukovih telefona. Osim nje, na optužnici su i nekadašnji šef odeljenja za specijalne istražne metode, Dejan Milenković, kao i Milorad Šušnjić, nekaašnji načelnik Policijske uprave Novi Sad.

foto: ATAImages

Optužnicom se bivšoj državnoj sekretarki na teret stavlja i da je sa Šušnjićem na fiktivne mere nadzora stavila kriminalca iz Bosne i Hercegovine, Darka Eleza, kako ne bi mogao da bude predmet stvarne provere i nadzora. Dejanu MIlenkoviću na teret je stavljeno da je pokušao da obriše nekoliko minuta operativne obrade Kroše, gde se navodno na snimku iz jednog restorana koji je nastao 24. marta 2019. vidi Branko Stefanović, otac bivšeg ministra Nebojše Stefanovića.

Pred sudom je juče saslušan svedok Darko Stefanović koji je posvedočio da mu je bivši načelnik Milenković, jednom prilikom dobio nalog da obriše snimak iz jednog restorana u kom se pojavljivao otac bivšeg ministra Nebojše Stefanovića.

foto: ATAImages

- Na osnovu naredbe suda za tajno snimanje i praćenje, dobili smo poziv od službe za borbu protiv korupcije da se uradi tajno praćenje i snimanje u jednom restoranu. Ja sam formirao ekipu, Milenka Mosurovića i Marijanu Tasić, i poslao ih na teren, o čemu sam SMS obavestio Milenkovića. Mosurović me je obavestio da je restoran u vlasništvu oca bivšeg ministra Nebojše Stefanovića i pošto je trebalo da se pojave lica koja su javno poznata o tome sam obavestio Milenkovića. Mosurović mi je rekao da lično poznaje oca ministra i da on zna gde radi, pa sam odlučio da on ne ulazi u restoran već Marijana i jedan kolega. Ona je završila posao, materijal je predat operativi. Posle izvesnog vremena Mosurović me pozvao i rekao da se osim ciljanih osoba na snimku pojavljuje i ministrov otac. To sam saopštio Milenkoviću i on mi je rekao da sutra dođem u kancelariju. Prvo me je pitao ko je obrađivao materijal, rekao sam da je Mosurović, rekao mi je da mu prenesem da se materijal obriše i da se nigde ne pominje. To sam i preneo - naveo je svedok.

Na pitanje javnog tužioca Milenka Mandića, da li je ikada raniije imao takve naloge, svedok je izjavio da nije i da mu je zbog toga taj događaj ostao upečatljiv. Tužilac ga je pitao da li smatra da je takvo postupanje suprotno zakonu.

- Smatram, šta da vam kažem - rekao je kratko svedok Stefanović.

Sudija mu je predočila da snimak iz restorana postoji, na šta je on naveo da ga je onda "verovatno predao pre nego što je obavestio Milenkovića". Milenko Mosurović, koji je učestvovao u akciji Kroše, potvrdio je da je trebalo da snime kontakt Igora Braunovića i izvesnog Pećanca, koji je inače suprug njegove bivše koleginice, ali je naveo da zbog Pećanca koji ga je poznavao nije ušao u restoran, a ne zbog Branka Stefanovića. Pred sudom je izjavio da je na sastanku koji je trebalo da snime bio prisutan i čovek kog su oslovljavali sa "Branko" i da su on i koleginica zaključili na osnovu slika sa interneta da je reč o Branku Stefanoviću.

- S obzirom na to da smo imali naređenje, ili kako to da nazovem, preporuku, da ako primetimo da nam u obradu uđe poznato lice iz nekih struktura, da obavestimo nadređene. S obzirom da se pominjao Branko Stefanović i da smo po fotografiji na internetu videli o kome je reč, obavestio sam zamenika načelnika Darka Stefanovića koji mi je sutradan rekao da obrišem snimak i da nikome o tome ne govorim - posvedočio je svedok.

Sudija ga je pitala da li je poznavao Pećanca ili Branka Stefanovića, na šta je on izjavio daje poznavao Pećanca, čijeg imena nije mogao da se seti. Marijana Tasić, koja je učestvovala u akciji i toga dana bila u restoranu u kom je policija snimala, navela je da je kolegu Mosurovića obavestila da zna da je reč o lokalu čiji je vlasnik ministrov otac, ali da su dobili nalog da idu da rade.

- Ja sam ušla unutra, došao je čovek koji je bio meta, kontakt i još dvojica muškaraca koje ja tada nisam znala, bili su okrenuti leđima. Sutradan su mi rekli ko je jedan muškarac i Darko Stefanović mi je rekao da zaboravim snimke na tom terenu i da ne pričam da je teren rađen. Dva dana kasnije mi je kolega Darko Stefanović rekao da mu je načelnik Dejan Milenković naredio da obriše materijal - navela je operativka koja je učestvovala u akciji Kroše, navodeći da nikada nije preslušala te snimke.

Dijana Hrkalović: Predložila još jednog svedoka zbog ubistva na šinama Svedok Darko Stefanović danas je pred sudom naveo i da od bivše državne sekretarke Dijane Hrkalović nije primao naredbe, već da je poznaje jer je u prolazu viđao u MUP-u. Na njeno pitanje da li je učestvovao u veštačenju snimaka vezano za ubistvo na šinama, on je odgovorio da nije. - Meni je važno da se oko tih kamera vezano za ubistvo na šinama raščisti , da li može da kaže ko je veštačio, da te ljude pozovemo za svedoke - navela je Dijana Hrkalović i predložila da Nemanja Miladinović,koji je prema rečima svedoka bio šef odseka koji se bavio time, bude saslušan kao svedok. Njen advokat, Vladimir Đukanović predložio se ovom predlogu za saslušanje, navodeći da su dva svedoka koja su govorila o navodnom brisanju snimaka, Dragoslav Ognjanović i Dragoslav Miloradović, mrtva.

Kurir.rs/ J. S.