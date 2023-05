NIŠLIJA (36) POKUŠAO DA UBIJE BIVŠEG MUŽA BIVŠE ŽENE! Presuda za krvavi sukob u Nišu: Umalo se poklali, VRH NOŽA OSTAO U LOBANJI

Nišlija Nikola Nakić(36) osuđen je danas na kaznu zatvora od sedam godina zatvora pred Višim sudom u Nišu jer je 6. juna prošle godine pokušao nožem da ubije Željka Rajkovića (36) bivšeg vanbračnog supruga svoje bivše vanbračne žene Marije M. (39).

On će ovu kaznu izdržavati zbog krivičnog dela pokušaja ubistva. Rajkoviću je prilikom tih krvavih scena ostao komad noža u lobanji zbog čega i danas trpi posledice. Sudija Mirko Drašković je objasnio da je Nakić imao nameru da izvrši krivično delo jer se " i na snimcima vidi da je ubadao Željka u vitalne organe". Nakiću je produžen pritvor do izdržavanja kazne.

Sve se dogodilo tog dana oko 15,30 sati kada je Nakić došao sa nožem "lepezom" u ruci ispred Rajkovićeve kuće u Ulici Ljubomira Nikolića i pozvao ga da izađe. Rajković je izašao sa nekom vrstom palice i došlo je do obračuna gde je Rajković zadobio ubode u glavu, vrat I rame.

Nakić je nekada bio u braku sa Marijom i imaju dete, a ona je prošle godine bila u vanbračnoj vezi sa Željkom.

- Bio sam na lekovima tog dana i popio sam mnogo piva. Otišao sam kod Marije po dete, ali mi ga ona nije dala jer sam pijan. Verovatno je zvala Željka koji me je pozvao telefonom i rekao da će me prebiti njegovi drugari. Otišao sam kod njega ispred kuće da razgovaram, a on je potegao drvenu palicu pa sam ja u samoodbrani potegao nož. taj nož nosim jer dugujem novac mnogima pa mi služi ako me neko napadne - rekao je ranije na sudu Nakić. Željko Rajković i danas hoda uz pomoć štapa zbog zadobijenih rana od noža.

