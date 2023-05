OTAC DEČAKA UBICE SA VRAČARA MOŽE NA SLOBODU POD JEDNIM USLOVOM: Moraće da dokaže da ga je sin snimao na kvarno!

Otac (47) dečaka (13) koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u Okružnom zatvoru tereti se za Teško delo protiv opšte sigurnosti, a prema rečima našeg sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju.

"Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, on onda nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže - otac mi je dao šifru, ali i u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu.

Ovo je jako težak predmet. Njemu ne može da se stavi na teret ni zanemarivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče...", kaže sagovornik.

Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo odbranu. Podsetimo, prema tadašnjem saopštenju otac dečaka ubice je u prethodnom periodu obučavao svog 13-godišenjeg sina da rukuje vatrenim oružjem i municijom.

Takođe ga je vodio u streljački klub kako bi uvežbavao gađanje meta iz vatrenog oružja, uprkos činjenici da dete ima 13 godina i da takva aktivnost i obuka očigledno ne odgovaraju njegovoj životnoj dobi.

Takođe, on je, kako se sumnja, postupio suprotno odredbi Zakona o oružju i municiji i suprotno članu Pravilnika o prostorno tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje oružja i municije, jer nije obezbedio uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije tako da ono ne može doći u posed neovlašćenih lica, odnosno da bude zaključano i posebno odvojeno u sefovima, kasama ili sličnim ormarima koji se ne mogu lako otvoriti.

Sumnja se da je usled ovakvog njegovog postupanja 3. maja 2023. godine njegov sin uspeo da dođe u posed pištolja marke CZ Shadow, kalibra 9x19mm i pištolja marke Ruger MK kalibra 22 mm LR, za koje osumnjičeni poseduje dozvole nadležnog organa, a koje se nalazilo u nepravilno obezbeđenom metalnom sefu u ormaru koji se nalazi u predsoblju stana.

Iz očevog pištolja za 2 minuta upucao 16 osoba Iz očevog pištolja za 120 sekundi dečak je upucao je 16 osoba. Iz pištolja kobnog dana ispalio je 57 hitaca. U smrt je odveo osam devojčica, jednog dečaka i čuvara. Ranio je nastavnicu istorije i pet drugara. Policija je u stanu našla spisak od 16 imena dece, mahom devojčica. Na tom spisku bilo je i učenika koje nije poznavao. Sumnja se da je njihovu smrt želeo jer su, navodno, od njega bili u nečemu uspešniji.

Ocu je određen pritvor da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti. On se u pritvoru Okružnog zatvora od 5. maja 2023. godine nalazi po rešenju Višeg suda zbog krivičnog dela - teško delo protiv opšte sigurnosti.

Pritvorenik nijednim svojim postupkom nije prekršio pravila kućnog reda koja se odnose na sva lica u pritvoru niti je na bilo koji način ugrozio svoj ili život nekog drugog lica. S obzirom da je reč o licu koje se nalazi u pritvoru, iznošenje bilo koje druge informacije osim gore navedenih značilo bi kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

