UBICI S ADE HUJE POVEĆANA KAZNA! Umesto osam ROBIJAĆE 12 godina, hapšen posle prebijanja Darka Lilića, a već sedam meseci ga nema!

Aleksandar Relić, koji je u bekstvu od 21. oktobra prošle godine, pravosnažno je osuđen na 12 godina zatvora zbog ubistva Miloša Stojanovića 1. januara 2019, na parkingu jednog restorana na Adi Huji u Beogradu, kao i zbog nošenja oružja bez dozvole. Apelacioni sud, koji je doneo konačnu odluku, povećao mu je kaznu za tri godine i dva meseca, pošto je prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu bio osuđen na osam godina i 10 meseci zatvora.

Ubijeni Miloš Stojanović foto: Printscreen Facebook

Nisu se poznavali

Reliću je potvrđen i deo presude, kojim je bio oslobođen optužbi za otmicu i nanošenje lakih telesnih povreda M. Đ., koja je u vreme zločina bila sa Stojanovićem u autu.

Kako je utvrđeno, kobnog jutra, oko sedam sati, Relić koji nije poznavao od ranije ubijenog Stojanovića, prišao je "tojoti koroli" u kojoj je pokojni bio na mestu suvozača sa svojom verenicom M. Đ.

- Pitao je Miloša Stojanovića da li su kod njega ključevi njegovog automobila, na šta mu je MIloš odgovorio da ne zna i da se skloni. Osuđeni je tada otišao do svog "pežoa", uzeo pištolj, vratio se do njihovog auta i naredio im da izađu. Miloš je izašao, odgurnuo Relića i seo na mesto suvozača, u trenutku kada je startovao auto, dok su još vrata bila otvorena, Relić mu je pucao u glavu sa razdaljine od pet do 10 milimetara - navodi se u prvostepenoj presudi. Prema svedočenju devojke, čim je ispalio hitac u Stojanovića, Relić je rekao: "Šta sam to uradio, nisam hteo da ga ubijem".

Završna reč Spreman sam da snosim posledice Aleksandar Relić je u završnoj reči pred prvostepenu presudu izjavio da mu je žao zbog svega što se dogodilo, da se kaje i da nije imao nameru da ubije Stojanovića. - Sve bih dao da vratim vreme i izbegnem tu tragediju. Prihvatam krivicu, ali ne za ono što se nije dogodilo. Svestan sam težine krivičnog dela, bola njegove porodice i spreman sam da snosim posledice - naveo je Relić tada.

Relić sa advokatom Nemanjom Govedaricom ispred suda foto: Ana Paunković

Sud nije prihvatio tvrdnje M. Đ. da je potom Relić mahao pištoljem, vukao je za kosu i pretio joj da sa njim uđe u automobil i tako je oteo, jer se na snimcima sa kamera na kojima je zabeležen ceo događaj ne vidi da on ima pištolj, niti da joj preti.

- Ona je svedočila i da joj je rekao da uzme telefon i pozove Hitnu pomoć, što je i učinila. Rekla je i da joj je govorio kada su zajedno otišli sa lica mesta, da on mora da pređe granicu i da se skloni, kao i da pre toga ne može da je pusti - navedeno je u presudi.

Prebijanje Draka Lilića

Relić je, podsetimo, uhapšen dan posle ubistva na Adi Huji. U pritvoru je bio do 24. juna 2020. kada je prebačen u kućni pritvor. Međutim, trag mu se izgubio 21. oktobra prošle godine, dva dana pošto mu je izrečena prvostepena presuda. On je noć pre nego što je pobegao iz kućnog pritvora, kako se sumnja, zajedno sa Dejanom Vuksanovićem pretukao Darka Lilića, sina nekadašnjeg predsednika Jugoslavije Zorana Lilića.

Osumnjičen za prebijanje Lilića foto: Ana Paunković, screenshot

- Ništa drugo osim povećanja kazne i nije moglo da se očekuje, s obzirom na to da je Relić posle presude za ubistvo Stojanovića počinio novo krivično delo sa elementom nasilja, a potom pobegao i, i dalje je nedostupan pravosudnim organima - kaže izvor Kurira i dodaje da je Relić mogao da dobije i strožiju kaznu od one na koju je pravosnažno osuđen "s obzirom na sve okolnosti". Advokat Aleksandara Relića, Nemanja Govedarica, juče nije odgovarao na pozive Kurira.

Kurir.rs/ Jelena Spasić