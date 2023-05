MISTERIJA 4 FLAŠE KOJE JE DEČAK PRIPREMIO ZA MASAKR NA VRAČARU: Trag koji bi mogao da otkrije da li je imao pomagača u ZLOČINU

Učenik sedmog razreda ubio je 3. maja ušao u Osnovnu školu "Vladislav Ribnikar" koju je i sam pohađao, školskog čuvara i osmoro učenika, dok je jedna učenica preminula u bolnici 15. maja. U ovom jezivmo masakru ranjeno je još nekoliko đaka i nastavnica istorije.

Deo njegovog plana bio je da na ulaz u školu baci Molotovljeve koktele kako bi onemogućio policiju da uđe i spreči ga da izvrši do kraja jezivi plan zbog kog je tog jutra došao u školu, što na kraju nije uradio. Ipak, o tom delu plana dečaka najmanje se zna.

Kada je u danu pucnjave u školi objavljeno da je dečak, osim dva pištolja i pet okvira sa mecima, u rancu imao i četiri Molotovljeva koktela, prvo pitanje koje je u javnosti je kako niko nije primetio spisak za odstrel koji je pravio, kao i kako niko nije primetio da dete pravi četiri eksplozivne naprave. Da li su roditelji tog jutra ulazili u sobu dečaka, s obzirom na na to da niko nije znao da je sa sobom poneo Molotovljeve koktele, ali i da spisak potencijalnih žrtava i mapu škole nije ni pokušavao da sakrije, već ih je ostavio na radnom stolu.

U okviru slučaja istražuje se upravo na koji način je dečak mogao da nabavi ili napravi četiri Molotovljeva koktela, a da niko nije primetio šta radi. Nije isključeno da je dečak Molotovljeve koktele napravio sam, s obzirom na to da je vrlo lako na internetu doći do informacija o tome šta je Molotovljev koktel, od kojih se komponenti sastoji, kao i videti detaljna uputstva kako da se napravi takva bomba. Nije toliko teško da dete nabavi flaše i tkaninu, ali nije poznato na koji način je 13-godišnji dečak došao do zapaljive materije.

Takođe, s obzirom na to da Molotovljev koktel mora da bude u staklenoj flaši kako bi se ona pri bacanju razbila, a materija zapalila, nije poznato odakle dečaku staklene flaše, s obzirom na to da ih deca obično ne koriste, a ukoliko ih je uzeo iz kuće, kako, ponovo, niko nije primetio da su one nestale ili da ih dečak negde drži.

Upravo taj ručno napravljeni eksploziv mogao je da bude glavno sredstvo koje bi dečaku pomoglo da ubije sve osobe sa svog spiska ili da nasumičnim pucanjem ubije možda i više dece nego što ih je na spisku bilo. Jedina stvar koja je dečaka. sprečila da baci Molotovljeve koktele i da sebi dodatno vreme kako bi pucao u više osoba bio je napad panike.

Kako je sam rekao u izjavi pred nadležnim organima, uplašio se da baci Molotovljeve koktele, počeo je teško da diše i naposletku je pomislio kako bi trebalo da pozove policiju i preda se, što je i uradio. Takođe se postavlja pitanje da li je dečak imao pomoć, s obzirom na to da je imao spomenuti spisak učenika koje je planirao da ubije, mapu rasporeda učionica, ali i plan da spreči policiju da uđe u školu.

Podsetimo, ubica je bio opsednut filmovima i serijalima o serijskim ubicama, veličao je narko bosa El Čapa i često pretraživao internet i čitao o njemu. Interesovao se na koji način su ubijale serijske ubice, kakvo su oružje koristili, ko su im bile žrtve. Pre masakra gledao je video na Jutjubu u kom se vidi mladić s oružjem, kako snajperom nišani ljude. Dečak je gledao filmove i serije koji prikazuju patnju porodica ubijenih, ali i majki ubica, a svoju majku je poistovećivao s njima i želeo da pati.

