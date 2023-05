KOČA LIKVIDIRAN 15 DANA POSLE ROĐENJA ĆERKE: Bio je bokser i kockar, voleo je najbolju rukometašicu sveta, ubili ga ispred kuće

Navršilo se četvrt veka od ubistva Zorana Kovačevića zvanog Koča. U noći između 17. i 18. maja 1998. godine u Ulici Ignjata Joba u beogradskom naselju Medaković gde je živeo, bokser, kockar i vlasnik lanca kockarnica i sportskih kladionica je likvidiran.

Ubistvo su izvršila dvojica napadača, koja nikad nisu otkrivena. Dok je Kovačević pokušavao da startuje auto u njega je ispaljeno više metaka iz automatske puške, a kada je pokušao da se spasi bacajući se na suvozačevo mesto, napadači su mirno obišli Kočin "BMW 318" i nastavili da pucaju sve dok se nisu uverili da je mrtav.

foto: Privatna Arhiva

U beogradskom podzemlju ovo ubistvo je okarakterisano kao nastavak kockarskog obračuna, a takođe se spekulisalo da Kovačević nije slučajno ubijen pred Svetsko prvenstvo u fudbalu u Francuskoj, jer se očekivalo da bi preko lanca kladionica zaradio milione.

Koča je bio jedan od malobrojnih žestokih momaka devedesetih koji nije voleo da se slika, te se nije pojavljivao u javnosti. U mladosti je bio uspešan bokser Partizana.

Poznato je da je imao sukob sa Aleksandrom Kneževićem Kneletom u kafiću "Tifani" na Voždovcu kada ga je Knele upucao u noge, ali je i tako ranjeni Koča uspeo da ga udari pesnicom. Za Kovačevića se pisalo da je navodno bio umešan u ubistvo Mićka Talijana u Budvi, jer je u njegovom stanu u Beogradu pronađen Mićkov pištolj. Tada su uhapšena braća Jugoslav i Petar Pajić koji su priznali da su likvidirali Talijana u septembru 1991. godine, a zatim su oslobođeni kada su povukli priznanje. Sve je to zakomplikovalo slučaj koji nikad nije rešen.

Tada je počela krvava decenija crnogorskog asfalta. Mićko nije važio za žestokog momka iako ih je sve poznavao, bio je plejboj, zavodnik i kockar. Dovodio je u Crnu Goru mnoge svetske zvezde. Zato neki misle da je do sukoba Koče i Mićka došlo zbog kocke.

Kovačević je ostao upamćen i kao nevenčani suprug najbolje rukometašice sveta svih vremena, Svetlane Cece Kitić, koja mu je rodila ćerku i to 15 dana pre Kočinog ubistva.

Svetlana Kitić foto: Zorana Jevtić

"Koča će mi večno ostati prava ljubav i bolna tačka. Ta ljubav će mi večno ostati, njega sam najviše volela. To je bilo nešto nestvarno, ja sam se štipala jer nisam mogla da verujem da je to moguće. Nisam mogla da verujem da neko može imati toliko ljubavi. Mislim da me ni jedan partner nije voleo kao Koča. Voleo me je takvu kakva jesam", ispričala je Ceca Kitić.

(Kurir.rs)