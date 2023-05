UBIJENI MLADIĆ ZA DVE NEDELJE TREBALO DA IDE DA RADI U NEMAČKU! "Videli smo SNIMAK, nije imao vremena ni on, ni oni da ga zaštite"

U centru grada Priboja u subotu uveče u provodu smrtno je stradao muškarac E.Ć. (35) nakon što ga je poznanik I.A. (28) više puta udario metalnim bokserom u glavu.

E.Ć. je preminuo od posledica pada, a kako saznajemo sve se dogodilo u jeku žurke na kojoj su bili, oko ponoći. Navodno, nered je u lokalu prvo napravio brat preminulog E.Ć.

Prema za sada nepotvrđenim informacijama, a po priči Pribojaca, E.Č. je pre ovog sukoba sedeo u lokalu sa dva brata, a u istom lokalu je bio i I.A.

- Jednog od braće je zbog nereda koji je pravio odvela policija. Prisutni u lokalu su ostali, a onda je došlo do sukoba između E.Č. i I.A. Udarao ga je bokserom, a niko nije reagovao dok se sve dešavalo, samo mu dovikivali da će ga ubiti i da prestane - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Kad se E.Ć. više nije pomerao, niti reagovao I.A. je pokupio stvari i izašao iz lokala pre dolaska policije i Hitne pomoći, a jedan mladić je prišao i pomogao povređenom.

Kako saznajemo, policija i hitna pomoć su odmah došli na lice mesta. I.A. nisu zetekli jer je pobegao, a E.Č. je prebačen u pribojsku bolnicu gde je posle tri do četiri sata preminuo. Njegovo telo posleto je na obdukciju kada će se saznati i šta je tačan uzrok smrti.

- Radio je na Zlatiboru, ali je trebalo da dođe sad kod mene u Nemačku, za nedelju-dve dana . Ne mogu da verujem da ga nisam dočekao, on je jedan miran i povučen dečko, dobar. Ne mogu da ga zamislim ni u kakvom konfliktu - kaže nam prijatelj.

Napadač I.A., inače, pripadnik je Interventne policijske jedinice 92 u Beogradu koji je u trenutku napada bio van dužnosti. Došao je u rodni grad na vikend.

- On je policajac i otac mu je policajac u penziji. Ne verujem da ih bilo ko štiti, ali od takve porodice ne bismo očekivali ovako nešto. I šta će jednom policajcu metalni bokser? - kaže za Kurir meštanin Priboja.

- 20 godina u Priboju se ovako nešto nije desilo, nema kod nas toga i na to smo ponosti, zato nas je sve ovoliko pogodilo, umesto da ga zaštiti on ga ubi - kaže naš izvor.

Lokal u kom se sve desilo, kako saznajemo, ima sigurnosne kamere koje će pomoći u rešavanju ovog slučaja, kao i svedoci koji su videli šta se tačno dogodilo i kako je do tuče došlo.

- U lokalu je u trenutku tuče bilo preko 100 ljudi, minimum njih 20 je videlo tuču i kako je I.A. nasrnuo na E.Ć. - kaže naš izvor.

Snimak

"Nije imao vremena"

Meštani Priboja koji su videli snimak ubistva ovog mladića kažu da je zaista zastrašujuće.

- Nije imao vremena ni on, a ni ostali da ga zaštite. Posle verbalne rasprave on je samo nasrnuo, izudarao ga i otišao odatle. Užasno je bilo, pokupio je samo svoje stvari i išetao iz kafića, ko zna gde je mogao da ode. Dok su se oni borili za život E.Ć. on je mogao i granicu da pređe - kaže nam jedan meštanka Priboja.