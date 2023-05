BANDA SRBA PALA U ŠPANIJI: Krali nakit vredan MILION EVRA, a evo šta su uzeli od poznatog fudbalskog trenera

MADRID - Španska policija, u okviru akcije "Nebok", uhapsila je 15 pripadnika organizovane kriminalne grupe, među kojima ima i Srba, zbog višemilionskih pljački u provincijama Alikante, Kasteljon i Valensija, piše španski portal "El Pais".

Prilikom hapšenja, kod osumnjičenih je nađen nakit vredan više od 900.000 evra. Uhapšeni se terete i da su od poznatog španskog fudbalskog trenera ukrali vredne dragulje.

Policijska akcija sprovedena je početkom maja, kada su pripadnici Civilne garde pretresli četiri kuće u Valensiji, Kasteljonu i Alikanteu i uhapsili 15 osumnjičenih, među kojima ima Srba, Hrvata, Bosanaca i Čeha, zbog sumnje da su izveli nekoliko spektakularnih pljački i ukrali nakit i ostalu robu u vrednosti od preko milion evra.

- Članovi bande, od kojih je većina iz zemalja sa prostora bivše Jugoslavije, osumnjičeni su za seriju pljački u kojima je ukradena roba milionske vrednosti. Oni se sumnjiče da su, koristeći lažna dokumenta, pljačkali širom Španije, a da su među njihovim žrtvama i neke poznate javne ličnosti ove zemlje - piše u tekstu.

Koristili voki-tokije, organizovani kao vojska

Prilikom hapšenja, kod osumnjičenih je pronađen deo plena koji su opljačkali, i to nakit i satovi vredni više od 900.000 evra, automobili vredni oko 50.000 i ostala oprema među kojima ima i kvadova, detektora metala, toki-vokija, kao i 50.000 evra u gotovini.

- Osumnjičeni razbojnici praktično su živeli od pljački. Prilikom hapšenja, pretresom prostorija u kojima su boravili, pronađeni su nakit i satovi vredni preko 900.000 evra, vrhunski alati, kompresori, agregati, sportska oprema, bicikli, skuteri, konzole za igre, katalizatori, detektori metala, kvadovi, sve u vrednosti od preko 150.000 evra, ali i 50.000 evra u kešu - piše u tekstu.

Ukrali dragulje od poznatog fudbalskog trenera U tekstu se dodaje da su uhapšeni pripadnici kriminalne grupe, od jednog poznatog trenera u Španiji, ukrali nekoliko skupocenih dragulja, koji su pronađeni prilikom akcije. Nije saopšteno ime trenera, ali se u tekstu dodaje da je on "izuzetno popularan" u Španiji. Navodi se kako je kriminalna grupa bila organizovana na vrhunskom nivou i da je svaki član bande imao prethodno određenu funkciju.

- Članovi bande bili su odlično organizovani, sa dobro definisanim ulogama. Pljačkali su vile i ostale objekte na najrazličitije načine. Ulazili su u objekte tako što su nasilno otvarali vrata i prozore, koristeći nepažnju ili odsustvo vlasnika - dodaje se u tekstu.

Navodno, pripadnici grupe su u svojim pljačkaškim pohodima za komunikaciju koristili voki-toki uređaje, ali i mobilne telefone koje su bacali nakon izvedenih akcija.

- Neprestano su menjali vozila i stanove u kojima borave i to obično nakon izvedene pljačke. Živeli su na visokom nivou i to samo zahvaljujući pljačkanju bogatih. Jednom prilikom su lažnim novcem kupili dva sata "Roleks" i to za 40.000 evra - piše španski portal.

