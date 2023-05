"MISLE DA SU ZAŠTIĆENI, ALI SANKCIJE BI IH ZAUSTAVILE U TOME" Radenković o ZELENAŠIMA: U praksi nisam video da snose posledice!

Pre tačno godinu dana u policijskoj akciji "Gnev" uhapšeno je sedam osoba zbog zelenašenja.

Za ovakve slučajeve je pre svega zadužena Jedinica za finansijske istrage Službe za borbu protiv organizovanog kriminala ?

U razgovoru sa voditeljkom Anastasijom Čanovim Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a o govorio je o zelenašenju, zbog kojeg su mnogi građani dovedeni do prosjačkog štapa, a neki čak i oduzeli sebi život.

Na početku je naglasio da je zelenašenje postojalo i ranije.

- Bilo je primamljivo da na ovaj način dođu do još više para. Oni koriste te nevolje ljudi i zbog čega ih i nalaze i njima pozajmljuju uz velike kamate. U MUP to je zadatak na kojem rade svi. Ono što je jako bitno je da ovo krivično delo ima specifičnosti jer je teško dokazivo. Vremena se menjaju, ali moramo da vidimo i da je sam način ovog izvršnog dela tih dugova, je drugačiji. Nekada ranije, otprilike su to radili ljudi iz kriminogene sredine i oni su vrlo često pribegavali pretnjama, ucenama, iznudama i tad zelenašenje dolazi, kao i izvršenje drugih krivičnih dela - kaže Radenković.

Jako bitnim navodi da sam oštećeni preduzima gonjenje.

- Za razliku od tog vremena danas se bave i ljudi koji ne izgledaju kao kriminalci, već imaju određeni novac kojim raspolažu i žele da dođu do više novca. Oni to overavaju kod notara, ali ne unose tačne podatke, jer niko ne može da da pare uz kamatu osim banke. Zato ih tako i unose, a čovek koji je došao do zelenaša, i želi da reši trenutni problem, a ovo nije dobar način za rešavanje. Svedoci smo da te pozajmice narastu mnogo više i onda je nemoguće da se vrati novac - rekao je Radenković.

Problematika je upravo što se u ugovoru nigde ne spominje kamata, niti stvarni iznos koji duguje.

- Ljudi vrlo često i ne čitaju te ugovore, potpisuju blanko ugovore, na kojem kasnije zelenaš sam upisuje iznos. Svi slučajevi završavaju isto. Da li je neko ugrožen ili duguje nekom drugom novac, ili postoji zavisnost od kocke, narkotika, ili je u pitanju čovek koji je biznismen i zbog toga što mu firma nije doborstojeća, primoran je da bi ostvario neki svoj cilj. To tako dođe, a kad pokaže dokumentaciju i ugovore pred kojim se pojavimo pred tužiocem, teško je dokazivo krivično delo. Ponekad ih i ozvučimo da bismo mogli da dokažemo - objašnjava Radenković.

On saopštava da su kazne za ove prestupe sramotno male, kako finansijske tako i zatvorske.

- Sankcije su te koje mogu da odvrate nekog da se bavi ovim krivičnim delom, bez obzira koliko oni misle da su zaštićeni. Ja u praksi ne znam da je neko osuđen na tri godine, a i finansijske kazne su veoma niske - poručuje Radenković.

